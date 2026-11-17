Посол ЕС в Украине Катарина Матернова. Фото: УНИАН

Украина сможет начать переговоры о вступлении в Европейский Союз и закрывать отдельные секторальные разделы только после того, как достигнет так называемых промежуточных ориентиров в ключевых сферах реформ. В настоящее время Совместная рабочая группа Украины и ЕС собирается дважды в неделю, чтобы ускорить выполнение промежуточных ориентиров в сферах верховенства права, борьбы с коррупцией и судопроизводства.

Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова во время форума "Устойчивость в действии: люди, права, государство", отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Анны Сирик.

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Условие для закрытия переговорных разделов

По оценке дипломата, основное внимание сейчас необходимо сосредоточить на изменениях в сферах верховенства права, судебной системы, антикоррупционной политики, противодействия организованной преступности и миграции. Завершить работу над этими задачами стороны рассчитывают в первой половине следующего года.

Для координации и ускорения необходимых изменений уже функционирует совместная рабочая группа. На политическом уровне ее возглавляют премьер-министр Сергей Корецкий и комиссар по вопросам расходов на расширение, тогда как на рабочем уровне встречи проходят дважды в неделю.

Катарина Матернова отметила, что значительную часть запланированных шагов уже удалось реализовать, однако темпы реформ необходимо наращивать. Посол подробно объяснила текущий формат сотрудничества и ближайшие цели сторон.

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"У нас действует совместная рабочая группа под политическим руководством премьер-министра Корецкого и комиссара по вопросам расходов на расширение. Эта рабочая группа на рабочем уровне собирается дважды в неделю, чтобы способствовать ускорению реформ в отношении так называемых промежуточных ориентиров. Это конкретные шаги, многие из которых уже сделаны, но нам нужно продолжать работать над ними, чтобы достичь этих промежуточных ориентиров, преимущественно в сферах верховенства права, борьбы с коррупцией, судебной реформы, организованной преступности, миграции — то есть во всех этих сферах, — и завершить их в первой половине следующего года", — заявила дипломатка.

По словам представительницы ЕС, успешное выполнение этого этапа станет фундаментом для дальнейшего продвижения Украины в переговорном процессе.

"И на этой основе Украина сможет начать переговоры и закрыть отдельные секторальные разделы. Итак, это тот большой шаг, который нужно сделать именно сейчас, и мы работаем над этим, в частности с помощью этой рабочей группы", — добавила Катарина Матернова.

Новини.LIVE ранее сообщали, что Евросоюз призвал Киев ускорить реформы для продвижения переговоров о вступлении. В Еврокомиссии рассчитывают, что к концу 2026 года Украина откроет два пока заблокированных переговорных кластера, а в течение 2027 года предварительно закроет лишь семь направлений, хотя точной даты вступления пока нет.

В то же время президент Владимир Зеленский в беседе с главой Европейского совета Антониу Коштой заявил, что Украина планирует завершить работу над всеми переговорными кластерами уже к концу этого года.