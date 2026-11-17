Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. Фото: УНІАН

Україна зможе розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу та закривати окремі секторальні розділи лише після того, як досягне так званих проміжних орієнтирів у ключових сферах реформ. Наразі Спільна робоча група України та ЄС збирається двічі на тиждень, аби прискорити виконання проміжних орієнтирів у сферах верховенства права, антикорупції та судочинства.

На цьому наголосила посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова під час форуму "Стійкість у дії": люди, права, держава", відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Анни Сірик.

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Умова для закриття переговорних розділів

За оцінкою дипломатки, основну увагу наразі необхідно зосередити на змінах у сферах верховенства права, судової системи, антикорупційної політики, протидії організованій злочинності та міграції. Завершити роботу над цими завданнями сторони розраховують у першій половині наступного року.

Для координації та прискорення необхідних змін уже функціонує спільна робоча група. На політичному рівні її очолюють прем'єр-міністр Сергій Корецький та комісар з питань витрат на розширення, тоді як на робочому рівні зустрічі відбуваються двічі на тиждень.

Катаріна Матернова зазначила, що значну частину запланованих кроків уже вдалося реалізувати, проте темпи реформ потрібно нарощувати. Посол детально пояснила поточний формат співпраці та найближчі цілі сторін.

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"У нас діє спільна робоча група під політичним керівництвом прем’єр-міністра Корецького та комісара з питань витрат на розширення. Ця робоча група на робочому рівні збирається двічі на тиждень, щоб сприяти прискоренню реформ щодо так званих проміжних орієнтирів. Це конкретні кроки, багато з яких вже зроблено, але нам потрібно продовжувати працювати над ними, щоб досягти цих проміжних орієнтирів, переважно у сферах верховенства права, боротьби з корупцією, судової реформи, організованої злочинності, міграції – тобто в усіх цих сферах, – і завершити їх у першій половині наступного року", — заявила дипломатка.

За словами представниці ЄС, успішне виконання цього етапу стане фундаментом для подальшого просування України в переговорному процесі.

"І на цій основі Україна зможе розпочати переговори та закрити окремі секторальні розділи. Отже, це той великий крок, який потрібно зробити саме зараз, і ми працюємо над цим, зокрема за допомогою цієї робочої групи", — додала Катаріна Матернова.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що Євросоюз закликав Київ пришвидшити реформи для просування переговорів про вступ. В Єврокомісії розраховують, що до кінця 2026 року Україна відкриє два наразі заблоковані переговорні кластери, а впродовж 2027-го попередньо закриє лише сім напрямів, хоча точної дати членства досі немає.

Водночас президент Володимир Зеленський у розмові з очільником Європейської ради Антоніу Коштою заявив, що Україна планує завершити роботу над усіма переговорними кластерами вже до кінця цього року.