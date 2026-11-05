Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський обговорив із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою євроінтеграцію України та підготовку до тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі. Українська сторона планує завершити роботу над усіма переговорними кластерами щодо вступу до Євросоюзу до кінця цього року. Також Зеленський наголосив на важливості участі Європи в переговорах щодо гарантій безпеки та економічного відновлення України.

Про це глава держави повідомив за підсумками зустрічі з Антоніу Коштою у четвер, 5 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Україна планує закрити всі переговорні кластери щодо вступу в ЄС

Під час зустрічі сторони детально обговорили євроінтеграційний процес України. За словами Зеленського, після завершення роботи над переговорними кластерами до кінця поточного року Україна планує наступного року перейти до закриття переговорних розділів. Президент також розповів про нові ідеї, які можуть прискорити весь процес вступу до Євросоюзу.

Зеленський зазначив, що за підсумками розмови домовилися про подальше обговорення цих пропозицій із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн:

"Хороша зустріч із Президентом Євроради Антоніу Коштою. Як завжди, тісно координуємося з Євросоюзом щодо всіх важливих питань.

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Детально обговорили євроінтеграційний процес України. Працюємо над тим, щоб до кінця цього року закрити всі переговорні кластери, а вже в наступному році перейти до закриття переговорних розділів та швидко рухатися далі до нашого вступу. Говорили про наші нові ідеї, які можуть реально прискорити весь процес. Домовилися, що Антоніу все обговорить з Урсулою".

Зеленський обговорив із Коштою підготовку до зустрічі в Абу-Дабі

Ще однією темою розмови стала підготовка до тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі та пріоритети України. Зеленський також поінформував Антоніу Кошту про свою розмову з американською стороною, яка відбулася напередодні.

Глава держави підкреслив, що Україна виступає за участь європейських представників у переговорному процесі. Він пояснив, що питання гарантій безпеки та економічного відновлення України неможливо обговорювати без Європи. За словами президента, Антоніу Кошта підтримує таку позицію:

"Звісно, говорили про підготовку до тристороннього формату зустрічі в Абу-Дабі та наші пріоритети. Поінформував про вчорашню розмову з Американською стороною. Україна завжди виступає за те, щоб Європа була за столом перемовин. Коли йдеться про гарантії безпеки та економічне відновлення України, це неможливо обговорювати без представників Європи. І Антоніу підтримує цю нашу позицію. Дякую за всю підтримку!".

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Єврокомісія закликає Україну прискорити реформи, необхідні для просування переговорів про вступ до ЄС. До кінця 2026 року Брюссель очікує відкриття двох переговорних кластерів, які наразі залишаються заблокованими. Водночас у 2027 році Україна може попередньо завершити переговори лише за сімома напрямами, а конкретної дати вступу до Євросоюзу поки не визначено.

Новини.LIVE писали, що Угорщина заблокувала початок процедури відкриття останніх двох переговорних кластерів для вступу України та Молдови до ЄС. Під час зустрічі технічних експертів 20 жовтня представники Будапешта не пояснили свого рішення, заявивши лише, що їхня позиція залишається незмінною. Водночас у Євросоюзі сподіваються відкрити ці кластери вже у грудні.