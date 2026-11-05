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Главная Новости дня Зеленский: планируем закрыть переговорные кластеры вступления в ЕС до конца года

Зеленский: планируем закрыть переговорные кластеры вступления в ЕС до конца года

Ua ru
5 ноября 2026 17:41
Украина планирует завершить все переговоры по вступления в ЕС до конца года facebook.com/zelenskyy.official
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Антониу Коштой вопросы евроинтеграции Украины и подготовку к трехсторонней встрече в Абу-Даби. Украинская сторона планирует завершить работу над всеми переговорными кластерами по вступлению в Евросоюз до конца этого года. Также Зеленский подчеркнул важность участия Европы в переговорах о гарантиях безопасности и экономическом восстановлении Украины.

Об этом глава государства сообщил по итогам встречи с Антониу Коштой в четверг, 5 ноября, пишет Новини.LIVE.

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Украина планирует закрыть все переговорные кластеры по вступлению в ЕС

В ходе встречи стороны подробно обсудили процесс евроинтеграции Украины. По словам Зеленского, после завершения работы над переговорными кластерами до конца текущего года Украина планирует в следующем году перейти к закрытию переговорных разделов. Президент также рассказал о новых идеях, которые могут ускорить весь процесс вступления в Евросоюз.

Зеленский отметил, что по итогам беседы договорились о дальнейшем обсуждении этих предложений с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен:

"Хорошая встреча с председателем Евросовета Антониу Коштой. Как всегда, тесно координируемся с Евросоюзом по всем важным вопросам.

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Подробно обсудили процесс евроинтеграции Украины. Работаем над тем, чтобы до конца этого года закрыть все переговорные кластеры, а уже в следующем году перейти к закрытию переговорных разделов и быстро продвигаться дальше к нашему вступлению. Говорили о наших новых идеях, которые могут реально ускорить весь процесс. Договорились, что Антониу всё обсудит с Урсулой".

Зеленский обсудил с Коштой подготовку к встрече в Абу-Даби

Еще одной темой разговора стала подготовка к трехсторонней встрече в Абу-Даби и приоритеты Украины. Зеленский также проинформировал Антониу Кошту о своей беседе с американской стороной, которая состоялась накануне.

Глава государства подчеркнул, что Украина выступает за участие европейских представителей в переговорном процессе. Он пояснил, что вопросы гарантий безопасности и экономического восстановления Украины невозможно обсуждать без Европы. По словам президента, Антониу Кошта поддерживает такую позицию:

"Конечно, мы говорили о подготовке к встрече в трехстороннем формате в Абу-Даби и о наших приоритетах. Я проинформировал его о вчерашней беседе с американской стороной. Украина всегда выступает за то, чтобы Европа была за столом переговоров. Когда речь идет о гарантиях безопасности и экономическом восстановлении Украины, это невозможно обсуждать без представителей Европы. И Антониу поддерживает эту нашу позицию. Спасибо за всю поддержку!".

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Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Еврокомиссия призывает Украину ускорить реформы, необходимые для продвижения переговоров о вступлении в ЕС. До конца 2026 года Брюссель ожидает открытия двух переговорных кластеров, которые пока остаются заблокированными. В то же время в 2027 году Украина может предварительно завершить переговоры лишь по семи направлениям, а конкретная дата вступления в Евросоюз пока не определена.

Новини.LIVE писали, что Венгрия заблокировала начало процедуры открытия последних двух переговорных кластеров для вступления Украины и Молдовы в ЕС. Во время встречи технических экспертов 20 октября представители Будапешта не объяснили своего решения, заявив лишь, что их позиция остается неизменной. В то же время в Евросоюзе надеются открыть эти кластеры уже в декабре.

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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