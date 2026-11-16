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Главная Новости дня Украина намерена открыть два последних кластера с ЕС до конца года: Корецкий

Украина намерена открыть два последних кластера с ЕС до конца года: Корецкий

Ua ru
16 ноября 2026 19:09
Вступление Украины в ЕС: когда планируется открыть последние два кластера facebook.com/sergii.koretskyi.page
Встреча председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука и премьер-министра Сергея Корецкого с председателем Европейского парламента Робертой Мецола. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий в понедельник, 16 ноября, встретился в Брюсселе с председателем Европейского парламента Робертой Мецолой. Вместе с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком он обсудил дальнейшие шаги по вопросу членства Украины в ЕС и усиления давления на Россию.

Об этом сообщил Сергей Корецкий, передает Новини.LIVE.

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Зустріч Прем'єр-міністра України Сергія Корецького і Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з Президенткою Європейського Парламенту Робертою Мецолою у Брюселі
Встреча представителей Украины с членами Европейского парламента. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Открытие последних переговорных кластеров с ЕС

На данный момент Украина открыла четыре из шести переговорных кластеров. Остаются четвертый и пятый. Они охватывают, в частности, энергетику, транспорт, окружающую среду, сельское хозяйство и региональную политику. Для открытия этих кластеров требуется согласие государств Евросоюза.

"Рассчитываем на поддержку в работе со странами-членами ЕС для принятия соответствующего решения", — отметил премьер.

Новые санкции ЕС против России

В ходе встречи также был затронут вопрос о санкциях против РФ. Корецкий поблагодарил Мецоли и Европарламент за многолетнюю поддержку Украины.

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"Ожидаем скорейшего принятия 22-го пакета санкций ЕС", — заявил глава правительства.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что посол Украины в ЕС Тарас Качка считает реалистичным завершение переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. По его словам, этот срок остается достижимым, несмотря на задержки с реформами в сфере верховенства права.

Также Новини.LIVE писали, что Евросоюз призвал Украину ускорить реформы. В 2027 году Киев может предварительно завершить переговоры по семи разделам. В то же время конкретная дата вступления Украины в ЕС пока не определена.

санкции против России Европейский союз ЕС условия вступления в ЕС Сергей Корецкий
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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