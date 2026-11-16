Украина намерена открыть два последних кластера с ЕС до конца года: Корецкий
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий в понедельник, 16 ноября, встретился в Брюсселе с председателем Европейского парламента Робертой Мецолой. Вместе с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком он обсудил дальнейшие шаги по вопросу членства Украины в ЕС и усиления давления на Россию.
Об этом сообщил Сергей Корецкий, передает Новини.LIVE.
Открытие последних переговорных кластеров с ЕС
На данный момент Украина открыла четыре из шести переговорных кластеров. Остаются четвертый и пятый. Они охватывают, в частности, энергетику, транспорт, окружающую среду, сельское хозяйство и региональную политику. Для открытия этих кластеров требуется согласие государств Евросоюза.
"Рассчитываем на поддержку в работе со странами-членами ЕС для принятия соответствующего решения", — отметил премьер.
Новые санкции ЕС против России
В ходе встречи также был затронут вопрос о санкциях против РФ. Корецкий поблагодарил Мецоли и Европарламент за многолетнюю поддержку Украины.
"Ожидаем скорейшего принятия 22-го пакета санкций ЕС", — заявил глава правительства.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что посол Украины в ЕС Тарас Качка считает реалистичным завершение переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. По его словам, этот срок остается достижимым, несмотря на задержки с реформами в сфере верховенства права.
Также Новини.LIVE писали, что Евросоюз призвал Украину ускорить реформы. В 2027 году Киев может предварительно завершить переговоры по семи разделам. В то же время конкретная дата вступления Украины в ЕС пока не определена.