Посол Украины в Европейском союзе Тарас Качка. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Украина надеется в ближайшие дни получить согласие Венгрии на открытие двух последних переговорных кластеров для вступления в Европейский Союз. Будапешт попросил дополнительное время, чтобы проработать свою позицию по направлениям экологии и энергетики, а также сельского хозяйства. Посол Украины в ЕС Тарас Качка ожидает, что вопрос будет решен в ближайшее время.

Об этом Тарас Качка рассказал в интервью "Радио Свобода", передает Новини.LIVE.

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Когда Венгрия может согласовать открытие кластеров

По словам Тараса Качки, Венгрия попросила несколько дополнительных дней, чтобы определиться со своей позицией по двум последним переговорным кластерам Украины с ЕС. Один из них охватывает вопросы экологии и энергетики, другой касается сельского хозяйства.

"Надеемся, что в ближайшие дни им будет удобно дать зеленый свет. Действительно, это единственное государство, которое говорит, что ему нужно еще несколько дней… Надеюсь, что, в принципе, как и было договорено, так это все и будет реализовано", — подчеркнул глава Представительства Украины в Евросоюзе.

Когда Украина планирует завершить переговоры о вступлении в ЕС

Отдельно посол прокомментировал планы Украины завершить переговоры о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. По его словам, несмотря на задержки с реформами в сфере верховенства права, этот срок остается реалистичным.

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"У нас есть потенциал сделать всё в течение одного года. И это не только наш опыт… Есть много примеров того, что при условии полной, быстрой мобилизации это вопрос года-полутора. И это не какие-то завышенные ожидания, это абсолютно реальная история", — подчеркнул Качка.

В частности, он упомянул Литву и Словакию. Обе страны начали переговоры о вступлении в ЕС в феврале 2000 года, а завершили их в декабре 2002-го. Таким образом, им понадобилось менее трех лет. Они догнали государства, которые начали переговоры почти на два года раньше, и вместе с ними присоединились к Евросоюзу в мае 2004 года.

По мнению посла, для достижения подобного результата Украина должна сосредоточиться на выполнении необходимых требований.

"Нам нужно консолидироваться внутри страны, меньше тратить времени на споры о том, что нужно, а что нет. Потому что 99% задач, связанных с вступлением в ЕС, — известны. По ним есть понимание, что это нужно сделать. Поэтому это действительно нужно просто сделать", — резюмировал Качка.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Венгрия заблокировала продвижение Украины и Молдовы к следующему этапу переговоров о вступлении в Европейский Союз. Во время встречи технических экспертов 20 октября представители Будапешта выступили против начала процедуры открытия двух последних переговорных кластеров. Свои возражения они не объяснили.

Также Новини.LIVE писали, что Европейский Союз призвал Украину ускорить проведение реформ, необходимых для продвижения переговоров о вступлении в блок. Еврокомиссия ожидает, что к концу 2026 года Киев сможет открыть два переговорных кластера, которые до сих пор остаются заблокированными. В то же время в 2027 году Украина может предварительно завершить переговоры по семи направлениям. Конкретной даты вступления страны в ЕС пока нет.