Посол України в Європейському Союзі Тарас Качка. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Україна сподівається найближчими днями отримати погодження Угорщини на відкриття двох останніх переговорних кластерів для вступу до Європейського Союзу. Будапешт попросив додатковий час, щоб опрацювати свою позицію щодо напрямів екології та енергетики, а також сільського господарства. Посол України в ЄС Тарас Качка очікує, що питання вирішать найближчим часом.

Про це Тарас Качка розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Новини.LIVE.

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Коли Угорщина може погодити відкриття кластерів

За словами Тараса Качки, Угорщина попросила кілька додаткових днів, щоб визначитися зі своєю позицією щодо двох останніх переговорних кластерів України з ЄС. Один із них охоплює питання екології та енергетики, інший стосується сільського господарства.

"Сподіваємося, що найближчими днями для них буде комфортно дати зелене світло. Справді, це єдина держава, яка каже, що їй потрібно ще кілька днів… Сподіваюся, що, в принципі, як було домовлено, так це все і реалізується", — наголосив очільник Представництва України в Євросоюзі.

Коли Україна планує завершити переговори про вступ до ЄС

Окремо посол прокоментував плани України завершити переговори про вступ до Євросоюзу до кінця 2028 року. За його словами, попри затримки з реформами у сфері верховенства права, цей термін залишається реалістичним.

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"В нас є потенціал зробити все в межах одного року. І це досвід не лише наш… Є багато прикладів того, що за умови повної, швидкої мобілізації це питання року-півтора. І це не якісь надмірні очікування, це абсолютно реальна історія", — підкреслив Качка.

Зокрема, він згадав Литву та Словаччину. Обидві країни розпочали переговори про вступ до ЄС у лютому 2000 року, а завершили їх у грудні 2002-го. Таким чином, їм знадобилося менше трьох років. Вони наздогнали держави, які почали переговори майже на два роки раніше, і разом із ними приєдналися до Євросоюзу в травні 2004 року.

На думку посла, для досягнення подібного результату Україна має зосередитися на виконанні необхідних вимог.

"Маємо консолідуватися всередині країни, менше витрачати часу на дебати, що потрібно і не потрібно. Тому що 99% завдань, які є в межах вступу до ЄС, — відомі. Щодо них є розуміння, що це треба зробити. Тому це справді треба просто зробити", — резюмував Качка.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Угорщина заблокувала просування України та Молдови до наступного етапу переговорів про вступ до Європейського Союзу. Під час зустрічі технічних експертів 20 жовтня представники Будапешта виступили проти початку процедури відкриття двох останніх переговорних кластерів. Свої заперечення вони не пояснили.

Також Новини.LIVE писали, що Європейський Союз закликав Україну прискорити проведення реформ, необхідних для просування переговорів про вступ до блоку. Єврокомісія очікує, що до кінця 2026 року Київ зможе відкрити два переговорні кластери, які досі залишаються заблокованими. Водночас у 2027 році Україна може попередньо завершити переговори за сімома напрямами. Конкретної дати вступу країни до ЄС наразі немає.