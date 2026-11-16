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Головна Новини дня Україна хоче відкрити два останні кластери з ЄС до кінця року: Корецький

Україна хоче відкрити два останні кластери з ЄС до кінця року: Корецький

Ua ru
16 листопада 2026 19:09
Вступ України до ЄС: коли планують відкрити останні два кластери facebook.com/sergii.koretskyi.page
Зустріч Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука і Прем'єрміністра Сергія Корецького з Президенткою Європейського Парламенту Роберта Мецола. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький у понеділок, 16 листопада, зустрівся в Брюсселі з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою. Разом із головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком він обговорив подальші кроки щодо членства України в ЄС та посилення тиску на Росію.

Про це повідомив Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.

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Зустріч Прем'єр-міністра України Сергія Корецького і Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з Президенткою Європейського Парламенту Робертою Мецолою у Брюселі
Зустріч представників України з членами Європейського парламенту. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Відкриття останніх переговорних кластерів з ЄС

Наразі Україна відкрила чотири з шести переговорних кластерів. Залишаються четвертий і п'ятий. Вони охоплюють, зокрема, енергетику, транспорт, довкілля, сільське господарство та регіональну політику. Для відкриття цих кластерів потрібна згода держав Євросоюзу. 

"Розраховуємо на підтримку в роботі з державами-членами ЄС для ухвалення відповідного рішення", — зазначив прем'єр.

Нові санкції ЄС проти Росії

Під час зустрічі також порушили питання санкцій проти РФ. Корецький подякував Мецолі та Європарламенту за багаторічну підтримку України.

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"Очікуємо якнайшвидшого ухвалення 22-го пакета санкцій ЄС", — заявив глава уряду.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що посол України в ЄС Тарас Качка вважає реалістичним завершення переговорів про вступ до Євросоюзу до кінця 2028 року. За його словами, цей термін залишається досяжним, попри затримки з реформами у сфері верховенства права.

Також Новини.LIVE писали, що Євросоюз закликав Україну прискорити реформи. У 2027 році Київ може попередньо завершити переговори за сімома розділами. Водночас конкретної дати вступу України до ЄС поки не визначено.

санкції проти Росії Європейський союз ЄС умови вступу до ЄС Сергій Корецький
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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