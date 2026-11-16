Зустріч Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука і Прем'єрміністра Сергія Корецького з Президенткою Європейського Парламенту Роберта Мецола. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький у понеділок, 16 листопада, зустрівся в Брюсселі з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою. Разом із головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком він обговорив подальші кроки щодо членства України в ЄС та посилення тиску на Росію.

Про це повідомив Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.

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Зустріч представників України з членами Європейського парламенту. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Відкриття останніх переговорних кластерів з ЄС

Наразі Україна відкрила чотири з шести переговорних кластерів. Залишаються четвертий і п'ятий. Вони охоплюють, зокрема, енергетику, транспорт, довкілля, сільське господарство та регіональну політику. Для відкриття цих кластерів потрібна згода держав Євросоюзу.

"Розраховуємо на підтримку в роботі з державами-членами ЄС для ухвалення відповідного рішення", — зазначив прем'єр.

Нові санкції ЄС проти Росії

Під час зустрічі також порушили питання санкцій проти РФ. Корецький подякував Мецолі та Європарламенту за багаторічну підтримку України.

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"Очікуємо якнайшвидшого ухвалення 22-го пакета санкцій ЄС", — заявив глава уряду.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що посол України в ЄС Тарас Качка вважає реалістичним завершення переговорів про вступ до Євросоюзу до кінця 2028 року. За його словами, цей термін залишається досяжним, попри затримки з реформами у сфері верховенства права.

Також Новини.LIVE писали, що Євросоюз закликав Україну прискорити реформи. У 2027 році Київ може попередньо завершити переговори за сімома розділами. Водночас конкретної дати вступу України до ЄС поки не визначено.