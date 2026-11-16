Україна хоче відкрити два останні кластери з ЄС до кінця року: Корецький
Прем'єр-міністр України Сергій Корецький у понеділок, 16 листопада, зустрівся в Брюсселі з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою. Разом із головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком він обговорив подальші кроки щодо членства України в ЄС та посилення тиску на Росію.
Про це повідомив Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.
Відкриття останніх переговорних кластерів з ЄС
Наразі Україна відкрила чотири з шести переговорних кластерів. Залишаються четвертий і п'ятий. Вони охоплюють, зокрема, енергетику, транспорт, довкілля, сільське господарство та регіональну політику. Для відкриття цих кластерів потрібна згода держав Євросоюзу.
"Розраховуємо на підтримку в роботі з державами-членами ЄС для ухвалення відповідного рішення", — зазначив прем'єр.
Нові санкції ЄС проти Росії
Під час зустрічі також порушили питання санкцій проти РФ. Корецький подякував Мецолі та Європарламенту за багаторічну підтримку України.
"Очікуємо якнайшвидшого ухвалення 22-го пакета санкцій ЄС", — заявив глава уряду.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що посол України в ЄС Тарас Качка вважає реалістичним завершення переговорів про вступ до Євросоюзу до кінця 2028 року. За його словами, цей термін залишається досяжним, попри затримки з реформами у сфері верховенства права.
Також Новини.LIVE писали, що Євросоюз закликав Україну прискорити реформи. У 2027 році Київ може попередньо завершити переговори за сімома розділами. Водночас конкретної дати вступу України до ЄС поки не визначено.