Амбасадорка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Україна продовжує переговори про вступ до Європейського Союзу. Із шести передбачених кластерів наразі відкрито чотири. Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова закликала прискорити реформи, щоб скористатися можливістю просунутися на шляху до членства.

Про це Матернова сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик у вівторок, 17 листопада.

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Матернова закликала Україну прискорити реформи

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова наголосила на важливості не втратити нинішню можливість для просування переговорів про вступ. Вона також відзначила Україну серед країн, які мають реальні перспективи стати членами ЄС.

За словами Матернової, серед десяти держав, які прагнуть вступити до Євросоюзу, особливо вирізняються Україна, Молдова, Чорногорія та Албанія. Водночас вона закликала Україну прискорити проведення реформ.

Які переговорні кластери залишилося відкрити Україні

Наразі Україна вже відкрила чотири з шести переговорних кластерів. Для продовження переговорного процесу залишилося відкрити ще два: "Зелений порядок денний та стале сполучення" і "Ресурси, сільське господарство та згуртованість".

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Європейська комісія вважає, що Україна виконала умови для відкриття обох кластерів. Також Єврокомісія закликає відкрити їх до кінця 2026 року.

"Вікно можливостей зараз відкрите. І я вважаю, що саме це є приводом для того, щоб зараз прискорити зусилля, попри наближення зими та російську агресію, аби не допустити закриття цього вікна. Тому я вважаю, що зараз існує вікно можливостей, адже це перший рік, коли розширення стає реальністю.Чотири з шести переговорних блоків вже відкрито. Інші два мають бути відкриті — і, сподіваємося, будуть — до кінця цього календарного року", — наголосила Матернова.

Новини.LIVE інформували, що пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова назвала ключові реформи, необхідні для просування переговорів про вступ до Євросоюзу. Йдеться про верховенство права, судову реформу, боротьбу з корупцією, організованою злочинністю та міграцією. Завершити роботу над проміжними орієнтирами у цих сферах Україна та ЄС розраховують у першій половині 2027 року.

Новини.LIVE писали, що прем'єр-міністр України Сергій Корецький 16 листопада зустрівся у Брюсселі з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою за участю голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Сторони обговорили подальші кроки щодо вступу України до ЄС та посилення тиску на Росію. Україна розраховує відкрити два останні переговорні кластери до кінця року за підтримки держав-членів Євросоюзу.