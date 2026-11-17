Посол ЄС Катаріна Матернова. Фото: facebook.com/kmathernova

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що ЄС перерахує Києва рекордні 7,9 млрд євро до кінця тижня. Це наймасштабніше фінансування, передбачене програмою Ukraine Facility.

Про це Катаріна Матернова розповіла на форумі "Стійкість у дії: люди, права, держава", передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

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7,9 млрд євро для України від ЄС

Рада Європейського Союзу схвалила 7,9 млрд євро 16 листопада. Відомо, що близько 5 млрд євро надійдуть на рахунок кредиту Ukraine Support Loan.

Для отримання фінансування Україна реалізувала понад 20 необхідних заходів, зокрема у напрямках судової реформи, протидії корупції та енергетики.

За словами Матернової, попри затримки з виконанням деяких зобов'язань, країні вдавалося надолужувати втрачений час. Водночас Україна не втратила жодного євроцента в межах обох програм.

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Як писали Новини.LIVE, Матернова поділилася подробицями ночі під час російської атаки на Київ 17 листопада. За її словами, вибухи пролунали саме тоді, коли вона прямувала до укриття. Вона розповіла, що почувається дуже втомленою.

Також Матернова зазначала, що із шести передбачених кластерів щодо вступу України в ЄС відкрито чотири. Вона закликала прискорити реформи.