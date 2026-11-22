Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: Reuters

В Украине планируют создать единую цифровую платформу, через которую граждане смогут сообщать о перебоях с базовыми коммунальными услугами. В частности, речь идет об отсутствии электроэнергии, отопления и водоснабжения.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает Новини.LIVE.

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Как будет работать платформа

Разработкой сервиса займутся Министерство цифровой трансформации и Министерство развития громад и территорий. Запустить платформу планируют в ближайшее время.

Пост Корецкого. Фото: скриншот

Пост Корецкого. Фото: скриншот

По словам Сергея Корецкого, система должна обеспечить круглосуточное реагирование на обращения и помочь правительству оперативно получать информацию о ситуации в регионах.

"Мы не имеем права допустить, чтобы повторялись ситуации, когда в некоторых локальных случаях света не было по несколько дней без надлежащей реакции", — подчеркнул он.

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Также Корецкий сообщил о восстановительных работах после российских атак на критическую инфраструктуру. В Одессе большая часть города уже обеспечена водоснабжением, однако около 240 тысяч человек остаются без отопления. Специалисты подключают котельные, чтобы до конца суток восстановить теплоснабжение для большинства потребителей. В Киеве постепенно наполняют водой сеть на правобережье. На следующей неделе правительство планирует подготовить отдельные решения для столицы.

Кроме того, правительство рассматривает возможность привлечения Государственной специальной службы транспорта к ремонтным работам. Минобороны совместно с ВСУ должны определить военных инженеров и электриков, которых можно будет привлекать к восстановительным работам в регионах.

Как сообщали Новини.LIVE, Сергей Корецкий заявил, что государство получило от Европейского Союза почти 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. По его словам, это крупнейший единовременный транш за всю историю программы.

Недавно премьер-министр обсудил в Брюсселе с еврокомиссаром Аджей Лябиб зимнюю помощь Украине. По его словам, ЕС будет координировать поддержку, в частности поставку генераторов, зарядных станций, автобусов и помощь в обустройстве переправ и мостов.