Працівники Укренерго ремонтують обладнання. Фото: Укренерго

Російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області. Внаслідок атаки пошкоджене обладнання, що вплинуло на стабільність електропостачання.

Про це повідомляє Укренерго, передає Новини.LIVE.

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Наслідки атаки РФ на енергоінфраструктуру

Наразі аварійні відключення діють у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Запорізькій та Сумській областях. Ремонтні бригади зможуть розпочати роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Повідомлення Укренерго. Фото: скриншот

Водночас в Укренерго повідомили, що на Одещині триває відновлення магістральних електромереж, які зазнали значних руйнувань через російські обстріли.

У компанії зазначили, що відновлювальні роботи потребують складних технічних рішень і значних зусиль. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 22 листопада російський безпілотник упав на десятиповерховий житловий будинок в Дніпрі. Унаслідок удару одну квартиру фактично зруйновано, ще близько 20 осель зазнали пошкоджень.

Також російські війська атакували авіабомбою дільницю газової служби на Дніпропетровщині. Унаслідок удару один працівник "Нафтогазу" дістав поранення та був госпіталізований, ще двоє його колег зазнали контузій.