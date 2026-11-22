Сотрудники Укрэнерго ремонтируют оборудование. Фото: Укрэнерго

Российские войска вновь нанесли удар по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области. В результате атаки было повреждено оборудование, что повлияло на стабильность электроснабжения.

Об этом сообщает Укрэнерго, передает Новини.LIVE.

Реклама

Последствия атаки РФ на энергоинфраструктуру

В настоящее время аварийные отключения действуют в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Запорожской и Сумской областях. Ремонтные бригады смогут приступить к работе, как только это позволит ситуация безопасности.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

В то же время в Укрэнерго сообщили, что в Одесской области продолжается восстановление магистральных электросетей, которые понесли значительные разрушения из-за российских обстрелов.

В компании отметили, что восстановительные работы требуют сложных технических решений и значительных усилий. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, 22 ноября российский беспилотник упал на десятиэтажный жилой дом в Днепре. В результате удара одна квартира фактически разрушена, ещё около 20 домов получили повреждения.

Также российские войска атаковали авиабомбой участок газовой службы в Днепропетровской области. В результате удара один сотрудник "Нафтогаза" получил ранение и был госпитализирован, еще двое его коллег получили контузии.