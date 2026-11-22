Российский дрон пробил крышу десятиэтажного дома в Днепре
В воскресенье, 22 ноября, российский беспилотник упал на десятиэтажный жилой дом в микрорайоне "Победа" в Днепре. В результате удара одна квартира была практически разрушена, ещё около 20 квартир получили повреждения. Несмотря на значительные разрушения, все люди остались живы. В здании планируется провести дополнительное техническое обследование.
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает Новини.LIVE.
Последствия удара дрона по десятиэтажному дому в Днепре
По словам Филатова, наибольшие разрушения понесла квартира, в которой беспилотник пробил крышу.
"Там насквозь пробило крышу и потолок, комнаты превратились в груду бетона и пыли", — написал мэр.
В сети также распространяются видео местных жителей. На кадрах видно, как беспилотник падает в районе жилых домов, после чего происходит взрыв.
Что известно о повреждениях домов в Днепре
Из-за российской атаки в подъезде многоэтажного дома пришлось остановить лифт. Осколки повредили стены лифтовой шахты.
С жильцами сейчас работают представители районной администрации. На месте также находятся благотворители, которые помогают пострадавшим от обстрела.
Кроме того, в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра из-за российских ударов выбило окна в двух частных домах.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 21 ноября российские войска обстреляли шесть районов Днепропетровской области. В результате атак ранения получили пять человек.
Также Новини.LIVE писали о последствиях баллистического удара РФ по Кривому Рогу 20 ноября. По состоянию на утро следующего дня число пострадавших возросло до 58 человек. Среди них шестеро детей, трое медиков скорой помощи и сотрудники ГСЧС. Часть раненых находилась в тяжелом состоянии.