Работа спасателя ГСЧС Днепропетровской области во время ликвидации последствий российских обстрелов. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

В воскресенье, 22 ноября, российский беспилотник упал на десятиэтажный жилой дом в микрорайоне "Победа" в Днепре. В результате удара одна квартира была практически разрушена, ещё около 20 квартир получили повреждения. Несмотря на значительные разрушения, все люди остались живы. В здании планируется провести дополнительное техническое обследование.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает Новини.LIVE.

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Сообщение Бориса Филатова. Скриншот: t.me/borys_filatovv

Последствия удара дрона по десятиэтажному дому в Днепре

По словам Филатова, наибольшие разрушения понесла квартира, в которой беспилотник пробил крышу.

"Там насквозь пробило крышу и потолок, комнаты превратились в груду бетона и пыли", — написал мэр.

В сети также распространяются видео местных жителей. На кадрах видно, как беспилотник падает в районе жилых домов, после чего происходит взрыв.

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Российский дрон пробил крышу жилого дома в Днепре. Фото: t.me/borys_filatovv

Последствия попадания российского дрона в десятиэтажное здание в Днепре. Фото: t.me/borys_filatovv

Что известно о повреждениях домов в Днепре

Из-за российской атаки в подъезде многоэтажного дома пришлось остановить лифт. Осколки повредили стены лифтовой шахты.

Разрушенная квартира в Днепре после удара российского дрона. Фото: t.me/borys_filatovv

С жильцами сейчас работают представители районной администрации. На месте также находятся благотворители, которые помогают пострадавшим от обстрела.

Кроме того, в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра из-за российских ударов выбило окна в двух частных домах.

Повреждения на крыше десятиэтажного дома в Днепре после атаки РФ. Фото: t.me/borys_filatovv

Пробитая крыша многоэтажного дома в Днепре в результате атаки дрона РФ. Фото: t.me/borys_filatovv

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 21 ноября российские войска обстреляли шесть районов Днепропетровской области. В результате атак ранения получили пять человек.

Также Новини.LIVE писали о последствиях баллистического удара РФ по Кривому Рогу 20 ноября. По состоянию на утро следующего дня число пострадавших возросло до 58 человек. Среди них шестеро детей, трое медиков скорой помощи и сотрудники ГСЧС. Часть раненых находилась в тяжелом состоянии.