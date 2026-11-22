Робота рятувальника ДСНС Дніпропетровщини під час ліквідації наслідків російських обстрілів. Фото ілюстративне: facebook.com/DSNS.GOV.UA

У неділю, 22 листопада, російський безпілотник впав на десятиповерховий житловий будинок на масиві Перемога у Дніпрі. Внаслідок удару одну квартиру фактично зруйновано, ще близько 20 осель зазнали пошкоджень. Попри значні руйнування, всі люди вціліли. У будівлі планують провести додаткове технічне обстеження.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає Новини.LIVE.

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Повідомлення Бориса Філатова. Скриншот: t.me/borys_filatovv

Наслідки удару дрона по десятиповерхівці у Дніпрі

За словами Філатова, найбільших руйнувань зазнала квартира, в якій безпілотник пробив покрівлю.

"Там наскрізь пробило покрівлю та стелю, кімнати перетворилися на купу бетону та пилу", — написав мер.

У мережі також поширюють відео місцевих жителів. На кадрах видно, як безпілотник падає в районі житлових будинків, після чого стається вибух.

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Російський дрон пробив дах житлового будинку у Дніпрі. Фото: t.me/borys_filatovv

Наслідки влучання російського дрона у десятиповерхівку Дніпра. Фото: t.me/borys_filatovv

Що відомо про пошкодження будинків у Дніпрі

Через російську атаку в під'їзді багатоповерхівки довелося зупинити ліфт. Уламки пошкодили стіни ліфтової шахти.

Зруйнована квартира у Дніпрі після удару російського дрона. Фото: t.me/borys_filatovv

З мешканцями зараз працюють представники районної адміністрації. На місці також перебувають благодійники, які допомагають постраждалим від обстрілу.

Крім того, в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра через російські удари вибило вікна у двох приватних будинках.

Пошкодження на даху десятиповерхівки у Дніпрі після атаки РФ. Фото: t.me/borys_filatovv

Пробита покрівля багатоповерхівки у Дніпрі внаслідок атаки дрона РФ. Фото: t.me/borys_filatovv

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 21 листопада російські війська обстріляли шість районів Дніпропетровської області. Внаслідок атак поранення дістали п'ятеро людей.

Також Новини.LIVE писали про наслідки балістичного удару РФ по Кривому Рогу 20 листопада. Станом на ранок наступного дня кількість постраждалих зросла до 58 людей. Серед них шестеро дітей, троє медиків швидкої допомоги та працівники ДСНС. Частина поранених перебувала у важкому стані.