Понівечена будівля в Кривому розі внаслідок російського удару. Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

Кількість постраждалих у Кривому Розі внаслідок російських атак станом на ранок 21 листопада зросла до 58 людей. Серед них шестеро дітей, троє лікарів швидкої допомоги та співробітники ДСНС. Частина поранених перебуває у важкому стані, а в місті тривають відновлювальні роботи.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вілкул про наслідки російського удару. Скриншот: facebook.com/OleksandrVilkul

Стан постраждалих після атаки на Кривий Ріг

Станом на ранок у лікарнях перебувають 28 поранених. Серед них п'ятеро дітей. Наймолодшій дівчинці лише три роки.

У важкому стані перебувають 11 людей. Ще п'ятеро пацієнтів перебувають у реанімації, серед них 17-річний хлопець.

Медики продовжують надавати необхідну допомогу.

Читайте також:

Понівечена будівля внаслідок обстрілу Кривого Рогу. Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

Наслідки російських ударів по Кривому Рогу

У центрі міста виникли чотири пожежі. Станом на ранок усі осередки займання ліквідували.

Руйнування у Кривому Розі після атаки РФ. Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

За уточненими даними, пошкоджено близько 25 багатоквартирних будинків. Також постраждали заклади освіти, підприємство та автомобілі швидкої допомоги.

Остаточні масштаби руйнувань ще встановлюють. Через повітряні тривоги, які тривали до ранку, обстежити всі пошкоджені об'єкти раніше не вдалося.

Понівечений трамвай у Кривому Розі. Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

Відновлення комунальних послуг та допомога мешканцям

Комунальні та аварійні служби працювали всю ніч. Фахівцям вдалося стабілізувати ситуацію з газопостачанням і відновити рух електротранспорту. Також тривають роботи на мережах водопостачання.

У Кривому Розі продовжують працювати лікарні, соціальні установи та комунальний транспорт.

Служби ліквідовують наслідки ворожої атаки. Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

Атаки РФ на Криворізький та Нікопольський райони

Російські війська також атакували Новопільську громаду Криворізького району. Там пошкоджено інфраструктуру. Постраждалих немає.

Крім того, окупанти спрямували безпілотники на Нікополь. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у п'ятницю, 20 листопада, російські війська завдали балістичних ударів по Кривому Рогу. Тоді стало відомо про пошкодження ресторану, гаражів та автомобілів.

Також Новини.LIVE писали, що внаслідок обстрілів загинули двоє людей — 20-річна фельдшерка швидкої допомоги та семирічний хлопчик. За попередніми даними, пошкоджень зазнали 23 житлові будинки, лікарня та об'єкти бізнесу.