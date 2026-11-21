У Кривому Розі кількість постраждалих від атак РФ зросла до 58
Кількість постраждалих у Кривому Розі внаслідок російських атак станом на ранок 21 листопада зросла до 58 людей. Серед них шестеро дітей, троє лікарів швидкої допомоги та співробітники ДСНС. Частина поранених перебуває у важкому стані, а в місті тривають відновлювальні роботи.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Новини.LIVE.
Стан постраждалих після атаки на Кривий Ріг
Станом на ранок у лікарнях перебувають 28 поранених. Серед них п'ятеро дітей. Наймолодшій дівчинці лише три роки.
У важкому стані перебувають 11 людей. Ще п'ятеро пацієнтів перебувають у реанімації, серед них 17-річний хлопець.
Медики продовжують надавати необхідну допомогу.
Наслідки російських ударів по Кривому Рогу
У центрі міста виникли чотири пожежі. Станом на ранок усі осередки займання ліквідували.
За уточненими даними, пошкоджено близько 25 багатоквартирних будинків. Також постраждали заклади освіти, підприємство та автомобілі швидкої допомоги.
Остаточні масштаби руйнувань ще встановлюють. Через повітряні тривоги, які тривали до ранку, обстежити всі пошкоджені об'єкти раніше не вдалося.
Відновлення комунальних послуг та допомога мешканцям
Комунальні та аварійні служби працювали всю ніч. Фахівцям вдалося стабілізувати ситуацію з газопостачанням і відновити рух електротранспорту. Також тривають роботи на мережах водопостачання.
У Кривому Розі продовжують працювати лікарні, соціальні установи та комунальний транспорт.
Атаки РФ на Криворізький та Нікопольський райони
Російські війська також атакували Новопільську громаду Криворізького району. Там пошкоджено інфраструктуру. Постраждалих немає.
Крім того, окупанти спрямували безпілотники на Нікополь. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у п'ятницю, 20 листопада, російські війська завдали балістичних ударів по Кривому Рогу. Тоді стало відомо про пошкодження ресторану, гаражів та автомобілів.
Також Новини.LIVE писали, що внаслідок обстрілів загинули двоє людей — 20-річна фельдшерка швидкої допомоги та семирічний хлопчик. За попередніми даними, пошкоджень зазнали 23 житлові будинки, лікарня та об'єкти бізнесу.