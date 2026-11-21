Разрушенное здание в Кривом Роге в результате российского удара. Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

Число пострадавших в Кривом Роге в результате российских атак по состоянию на утро 21 ноября возросло до 58 человек. Среди них шестеро детей, трое врачей скорой помощи и сотрудники ГСЧС. Часть раненых находится в тяжелом состоянии, а в городе продолжаются восстановительные работы.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Новини.LIVE.

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Вилкул о последствиях российского удара. Скриншот: facebook.com/OleksandrVilkul

Состояние пострадавших после атаки на Кривой Рог

По состоянию на утро в больницах находятся 28 раненых. Среди них пятеро детей. Самой младшей девочке всего три года.

В тяжелом состоянии находятся 11 человек. Еще пятеро пациентов находятся в реанимации, среди них 17-летний парень.

Медики продолжают оказывать необходимую помощь.

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Последствия российских ударов по Кривому Рогу

В центре города возникли четыре пожара. По состоянию на утро все очаги возгорания ликвидированы.

Разрушения в Кривом Роге после атаки РФ. Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

По уточненным данным, повреждено около 25 многоквартирных домов. Также пострадали учебные заведения, предприятие и автомобили скорой помощи.

Окончательные масштабы разрушений ещё устанавливаются. Из-за воздушных тревог, которые продолжались до утра, обследовать все повреждённые объекты ранее не удалось.

Разрушенный трамвай в Кривом Роге. Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

Восстановление коммунальных услуг и помощь жителям

Коммунальные и аварийные службы работали всю ночь. Специалистам удалось стабилизировать ситуацию с газоснабжением и возобновить движение электротранспорта. Также продолжаются работы на сетях водоснабжения.

В Кривом Роге продолжают работать больницы, социальные учреждения и общественный транспорт.

Службы ликвидируют последствия вражеской атаки. Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

Атаки РФ на Криворожский и Никопольский районы

Российские войска также атаковали Новопольскую общину Криворожского района. Там повреждена инфраструктура. Пострадавших нет.

Кроме того, оккупанты направили беспилотники на Никополь. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в пятницу, 20 ноября, российские войска нанесли баллистические удары по Кривому Рогу. Тогда стало известно о повреждениях ресторана, гаражей и автомобилей.

Также Новини.LIVE писали, что в результате обстрелов погибли два человека — 20-летняя фельдшер скорой помощи и семилетний мальчик. По предварительным данным, повреждения получили 23 жилых дома, больница и объекты бизнеса.