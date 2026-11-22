Президент Украины Владимир Зеленский. Иллюстративное фото: V_Zelenskiy_official

Россияне изменили подход к атакам на украинскую энергосистему и пытаются отрезать целые регионы от источников электроснабжения. Наиболее сложная ситуация сейчас в Одессе и Днепропетровской области, где продолжаются масштабные отключения света. Президент Владимир Зеленский сообщил, что военные ВСУ уже получили задание по противодействию оккупантам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

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Новая тактика россиян

По словам Владимира Зеленского, он получил доклады о ситуации в энергосистеме и восстановлении электроснабжения после обстрелов. Президент поблагодарил ремонтные бригады, энергетиков, коммунальщиков и спасателей ГСЧС, которые работают практически круглосуточно. Особое внимание уделяется регионам, где россияне повредили энергетическую инфраструктуру.

"Сейчас у россиян тактика, направленная на уничтожение сетей, линий электропередач — они пытаются отрезать от источников энергии Одессу, Одесскую область, нашу Днепровскую область. Ситуация там очень сложная, и происходят значительные отключения. В Одессе восстановили критически важную инфраструктуру, делают все, чтобы обеспечить альтернативное энергоснабжение", — заявил Владимир Зеленский.

Энергетики восстанавливают электроснабжение

Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются сразу в нескольких регионах. Президент заверил, что у специалистов есть необходимые ресурсы для ремонтов. Отдельные задачи получили и украинские военные, которые должны противодействовать новой тактике россиян.

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"Работают в Днепре, в Каменском, а также в Харьковской области, на Полтавщине. Необходимое оборудование есть, есть ресурсы для ремонтов. Наши энергетики — высокопрофессиональные специалисты. Важно, что они всегда стараются восстановить энергоснабжение. У военных всегда есть конкретные задачи по противодействию этой новой тактике россиян", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Оборонное сотрудничество с партнерами

На следующей неделе Украина ожидает новых результатов в области международной поддержки. Владимир Зеленский сообщил о запланированных встречах министра обороны с партнерами. Также продолжается подготовка к дальнейшему сотрудничеству с соседними государствами Европейского Союза.

"Мы готовим фактически новый уровень нашего оборонного сотрудничества с партнерами. Запланированы важные шаги с соседями в Евросоюзе, чтобы Украина, несмотря на всю эту российскую войну, могла продвигаться к европейской интеграции, выполнению договоренностей, чтобы у Украины было настоящее, полноценное европейское будущее", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, 22 ноября россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области. Оккупанты повредили оборудование, из-за чего аварийные отключения были введены в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Запорожской и Сумской областях. В Одесской области энергетики продолжают восстанавливать магистральные сети, которые понесли значительные разрушения во время предыдущих обстрелов.

В тот же день россияне нанесли авиаудар по участку газовой службы в Днепропетровской области. Один сотрудник "Нафтогаза" получил ранение и был госпитализирован, еще двое получили контузии. Кроме того, оккупанты атаковали две автозаправочные станции «Укрнафты» в Запорожской области.

В связи с последствиями обстрелов правительство готовит цифровую платформу для сообщений о перебоях с коммунальными услугами. Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что в Одессе без отопления оставались около 240 тысяч человек. В Киеве специалисты постепенно восстанавливали водоснабжение на правом берегу.