Енергетики. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла у понеділок, 23 листопада, діятимуть в частині областей України. Заходи обмеження запроваджують через наслідки російських ударів по енергетичних обʼєктах. Світло вимикатимуть для промисловості та всіх категорій споживачів.

Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає Новини.LIVE.

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Графіки відключення світла в Україні 23 листопада

Планові відключення світла цілодобово діятимуть у частині областей для:

промисловості — графіки обмеження потужності;

— графіки обмеження потужності; всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень від 1 до 3.5 черг.

В Укренерго наголосили, що енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути світло споживачам.

"Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", — йдеться у повідомленні.

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Допис Укренерго. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укренерго, 22 листопада російські окупанти атакували енергоінфраструктуру Дніпропетровської області. Ворог пошкодив обладнання, внаслідок чого у декількох регіонах аварійні відключення світла.

А народний депутат Сергій Нагорняк повідомив, що з 250 трансформаторів Укренерго належний захист мають менш ніж 100. Решта близько 150 об’єктів залишаються вразливими до російських атак.