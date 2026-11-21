Українські енергетики. Фото ілюстративне: "Укренерго"

Народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що з 250 трансформаторів НЕК "Укренерго" належний захист від російських атак мають менш ніж 100. За його словами, ще близько 150 об'єктів залишаються незахищеними, через що удари російських безпілотників продовжують спричиняти пошкодження енергетичної інфраструктури.

Про це Нагорняк розповів в ефірі Ранок.LIVE, повідомляє Новини.LIVE.

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Трансформатори "Укренерго" залишаються без захисту

Народний депутат розкритикував темпи облаштування захисних споруд навколо важливих енергетичних об'єктів. Він наголосив, що проблеми, які виникли після перших масованих ударів по енергосистемі восени 2022 року, залишаються актуальними.

"Чому у нас із 250 трансформаторів захищених менше 100? Чому 150 трансформаторів залишаються досі незахищеними? Чому по них ворог далі б'є реактивними "Шахедами", і ми сьогодні маємо відключення вже на п'ятий рік повномасштабного вторгнення з тієї самої причини, що мали у жовтні 2022 року?" — заявив Нагорняк.

За словами парламентаря, окремою проблемою залишається захист релейного обладнання на електричних підстанціях.

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Нагорняк стверджує, що близько 95% таких систем досі не мають належного фізичного захисту. Він пояснив, що влучання російських дронів у будівлі релейного управління призводять до пожеж і вибухів, які виводять із ладу важливі елементи енергосистеми.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що Міністерство енергетики назвало регіон із найскладнішою ситуацією з електропостачанням після російських атак. Через повторні удари по енергетичній інфраструктурі там зафіксували масштабні знеструмлення та спрацювання автоматичного захисту системи.

Також Новини.LIVE писав, що експерти спрогнозували нестабільну роботу енергосистеми протягом наступних двох місяців. Російські обстріли можуть спричиняти аварійні відключення та коливання напруги.