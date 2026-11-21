Украинские энергетики. Иллюстративное фото: "Укрэнерго"

Народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что из 250 трансформаторов НЭК "Укрэнерго" надлежащую защиту от российских атак имеют менее 100. По его словам, еще около 150 объектов остаются незащищенными, из-за чего удары российских беспилотников продолжают приводить к повреждениям энергетической инфраструктуры.

Об этом Нагорняк рассказал в эфире Ранок.LIVE, сообщает Новини.LIVE.

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Трансформаторы "Укрэнерго" остаются без защиты

Народный депутат раскритиковал темпы обустройства защитных сооружений вокруг важных энергетических объектов. Он подчеркнул, что проблемы, возникшие после первых массированных ударов по энергосистеме осенью 2022 года, остаются актуальными.

"Почему у нас из 250 трансформаторов защищены менее 100? Почему 150 трансформаторов до сих пор остаются незащищенными? Почему по ним враг продолжает бить реактивными "Шахедами", и мы сегодня имеем отключения уже на пятый год полномасштабного вторжения по той же причине, что и в октябре 2022 года?" — заявил Нагорняк.

По словам парламентария, отдельной проблемой остается защита релейного оборудования на электрических подстанциях.

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Нагорняк утверждает, что около 95% таких систем до сих пор не имеют надлежащей физической защиты. Он объяснил, что попадания российских дронов в здания релейного управления приводят к пожарам и взрывам, которые выводят из строя важные элементы энергосистемы.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что Министерство энергетики назвало регион с самой сложной ситуацией с электроснабжением после российских атак. Из-за повторных ударов по энергетической инфраструктуре там зафиксировали масштабные обесточивания и срабатывание автоматической защиты системы.

Также Новини.LIVE писал, что эксперты спрогнозировали нестабильную работу энергосистемы в течение следующих двух месяцев. Российские обстрелы могут вызывать аварийные отключения и колебания напряжения.