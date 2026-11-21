Люди під час блекауту. Фото: Новини.LIVE

У Міністерстві енергетики України повідомили, що після масштабної атаки РФ на енергетику держави в ніч проти 20 листопада, працівникам вдалось стабілізувати електропостачання у постраждалих регіонах. Натомість найскладніша ситуація станом на вечір 21 листопада фіксується на Одещині.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на Міністерство енергетики України.

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Яка ситуація з електропостачанням в Україні 21 листопада

У Міненерго зазначили, що російські війська продовжують атакувати важливу енергетичну інфраструктуру. Вони завдають повторних ударів по об'єктах, які були відновлені. Регулярні повітряні тривоги суттєво ускладнюють ремонтні роботи працівників. Через терор РФ ситуація зі світлом в областях України може швидко змінюватись.

Що відбувається зі світлом на Одещині

Міністерство енергетики України заявило, що через постійні атаки РФ на Одещині зафіксовано масштабні знеструмлення, адже спрацьовує автоматичний захист системи.

"Щоразу після відновлення електроенергії можливі тимчасові стрибки або зниження напруги. Тому просимо не залишати потужні електроприлади увімкненими в розетки, це убереже їх від пошкодження", — йдеться у джерелі.

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Допис Міненерго. Скриншот: Facebook

Ми писали, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, що заявив, що він посилить підтримку України напередодні зимового періоду. Він зазначив, що РФ своїми постійними ударами по енергетичній інфраструктурі намагається зламати українців.

Новини.LIVE інформували, що енергетичний експерт Андрій Закревський повідомляє, що найближчі два місяці українців чекають "енергетичні гойдалки". За його словами, після відновлення пошкоджень енергетиками, російська армія буде повторно влучати у важливі об'єкти.