Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Stevo Vasiljevic

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв ще більше посилити підтримку України напередодні зими. За його словами, упродовж січня-лютого Росія намагатиметься "зламати українців та поставити їх на коліна" ударами по енергетичній інфраструктурі.

Про це Фрідріх Мерц повідомив у Берліні, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Співпраця України та Німеччини

"Як ми щодня бачимо в новинах, Росія вже давно знову бʼє дуже прицільно, прицільніше, ніж будь-коли, по енергетичній інфраструктурі: електростанціях і лініях електропередач. Ми вже знаємо таку тактику з минулої зими. Це нова, цього разу ще жорстокіша спроба зламати українців і поставити їх на коліна", — зазначив Мерц.

За його словами, цього року Німеччина також не залишить українців самих в суворі зимові місяці. Берлін ще більше посилить підтримку — оборонну, гуманітарну та економічну.

"Завдяки Українському фонду підтримки енергетики, найбільший донор якого — Німеччина, ми маємо інструмент, щоб хоча б пом'якшити наслідки російських атак на енергетику й спробувати забезпечити постачання взимку", — каже канцлер.

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Він підкреслив, що Німеччина наразі є провідним партнером України, особливо в оборонній сфері. Водночас він зауважив, що така співпраця передбачає взаємну участь обох сторін.

"Така співпраця вигідна обом сторонам. Адже німецька індустрія безпеки й оборони значно виграє від німецько-української співпраці. Завдяки цій співпраці наш технологічний інноваційний потенціал зростає так, як ми кілька років тому навіть уявити не могли", — додав Мерц.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на премʼєр-міністра України Сергія Корецького, Німеччина й надалі забезпечуватиме Україну військовою допомогою. Водночас партнери готують додаткову підтримку, щоб допомогти країні пройти складний зимовий період.

А Мерц повідомляв, що у 2025 році товарообіг між Україною та Німеччиною зріс більш ніж на 4%, що свідчить про зміцнення економічних зв’язків між державами. Канцлер Фрідріх Мерц відзначив позитивну динаміку торгівлі.