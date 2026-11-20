Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Stevo Vasiljevic

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал ещё больше усилить поддержку Украины в преддверии зимы. По его словам, в течение января-февраля Россия будет пытаться "сломить украинцев и поставить их на колени" ударами по энергетической инфраструктуре.

Об этом Фридрих Мерц сообщил в Берлине, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Сотрудничество Украины и Германии

"Как мы ежедневно видим в новостях, Россия уже давно вновь наносит очень прицельные удары, более прицельные, чем когда-либо, по энергетической инфраструктуре: электростанциям и линиям электропередач. Мы уже знакомы с такой тактикой с прошлой зимы. Это новая, на этот раз еще более жестокая попытка сломить украинцев и поставить их на колени", — отметил Мерц.

По его словам, в этом году Германия также не оставит украинцев одних в суровые зимние месяцы. Берлин еще больше усилит поддержку — оборонную, гуманитарную и экономическую.

"Благодаря Украинскому фонду поддержки энергетики, крупнейшим донором которого является Германия, у нас есть инструмент, чтобы хотя бы смягчить последствия российских атак на энергетику и попытаться обеспечить поставки зимой", — говорит канцлер.

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Он подчеркнул, что Германия в настоящее время является ведущим партнером Украины, особенно в оборонной сфере. В то же время он отметил, что такое сотрудничество предполагает взаимное участие обеих сторон.

"Такое сотрудничество выгодно обеим сторонам. Ведь немецкая индустрия безопасности и обороны значительно выигрывает от немецко-украинского сотрудничества. Благодаря этому сотрудничеству наш технологический инновационный потенциал растет так, как мы несколько лет назад даже представить себе не могли", — добавил Мерц.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого, Германия и в дальнейшем будет предоставлять Украине военную помощь. В то же время партнеры готовят дополнительную поддержку, чтобы помочь стране пережить сложный зимний период.

А Мерц сообщил, что в 2025 году товарооборот между Украиной и Германией вырос более чем на 4%, что свидетельствует об укреплении экономических связей между государствами. Канцлер Фридрих Мерц отметил положительную динамику торговли.