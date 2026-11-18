Електрик проводить ремонтні роботи. Фото: УНІАН

Енергетичний експерт Андрій Закревський спрогнозував стан енергетичної системи України на найближчі два місяці. За його словами, енергетика може функціонувати в умовах постійних коливань напруги через атаки РФ та аварійних відключень. Нові російські обстріли можуть ускладнити ситуацію.

Про це в ефірі "Ранок.LIVE" розповів заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

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Якою буде ситуація зі світлом найближчі два місяці

За словами Андрія Закревського варто очікувати аварійних відключень світла через російські атаки, а після них енергетики будуть ремонтувати несправності, але нові ворожі удари спричинятимуть інші пошкодження.

Він зауважив, що через безпекові ризики для енергетиків, фахівці не завжди матимуть змогу оперативно розпочати відновлення обладнання. Деякі населені пункти та мікрорайони можуть залишатись без електропостачання протягом двох-трьох діб.

"Паралельно ми бачимо, як, грубо кажучи, на сусідній вулиці, там, де зараз не постраждала ця гілка, не розбомблений автотрансформатор чи лінія електромереж, яка живить цей мікрорайон, там є світло. Треба зрозуміти, що в Україні 12,5 мільйонів абонентів. І от наступного разу, коли ви будете бачити про відключення 980 тисяч абонентів, ви повинні розуміти, що ніякого глобального блекауту не сталося", — додав він.

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Новини.LIVE інформували, що за словами Президента України Володимира Зеленського, Росія змінила тактику своїх ударів. Він повідомив, що російська армія цілиться в електромережі та підстанції різних регіонів. Держава має отримати додаткові допомогу від європейських представників.

Ми писали, що видання Reuters повідомило — через ескалацію російських ударів на українську енергетику зростає ризик ядерної аварії. Представники органів ядерного регулювання 38 країн заявили, що масштабне відключення електроенергії може загрожувати роботі всіх дев’яти діючих реакторів АЕС України.