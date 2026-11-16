Працівник Чорнобильської атомної електростанції під час прес-туру. Фото: Новини.LIVE

Ризик ядерної аварії в Україні цієї зими може стати найвищим через посилення російських атак. У понеділок, 16 листопада, представники органів ядерного нагляду 38 країн попередили, що масштабне знеструмлення може поставити під загрозу всі дев'ять діючих реакторів українських атомних електростанцій.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

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Чому зростає ризик ядерної аварії в Україні

Росія посилила удари ракетами та безпілотниками по українській енергетиці. Під атаками опиняються електростанції, лінії електропередачі та підстанції. Через це робота атомних електростанцій стає дедалі небезпечнішою.

Головна проблема полягає в тому, що АЕС потребують постійного електропостачання. Воно необхідне для охолодження ядерного палива. Якщо станція надовго залишиться без живлення, може виникнути загроза перегріву та пошкодження активної зони реактора.

У спільній заяві три міжнародні організації закликали Москву негайно припинити такі атаки. Йдеться про:

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WENRA — Асоціацію органів ядерного регулювання Західної Європи.

HERCA — Об'єднання керівників європейських органів радіаційного захисту.

NORA — Об'єднання керівників органів радіаційної безпеки країн Північної Європи.

Ці організації представляють 38 держав, зокрема країни Європейського Союзу, США, Велику Британію, Канаду та Японію.

Регулятори наголосили, що подальше руйнування енергосистеми може призвести до викиду радіоактивних речовин. Наслідки такої аварії можуть вийти за межі України.

Що буде, якщо всі дев'ять реакторів АЕС залишаться без живлення

Голова HERCA та NORA Пер Странд в інтерв'ю Reuters заявив, що останніми тижнями російські атаки стали небезпечнішими. Зокрема, окупанти використовують точніші безпілотники, які можуть нести більше вибухівки.

За словами Странда, найгірший сценарій — повне знеструмлення енергосистеми України. У такому випадку проблеми з електропостачанням можуть одночасно виникнути на всіх дев'яти діючих ядерних реакторах.

"Дев'ять реакторів одночасно з потенційними викидами радіоактивних речовин — це була б дуже серйозна ситуація", — наголосив Странд.

Водночас він підкреслив, що такого розвитку подій можна уникнути. Для цього необхідно вже зараз посилити тиск на Росію, щоб вона припинила удари по енергетичних об'єктах.

Якщо атаки триватимуть, європейським країнам доведеться посилити підготовку до можливих наслідків ядерної аварії.

Яка ситуація на українських атомних електростанціях

Наразі в Україні працюють три атомні електростанції. За даними Reuters, цієї зими вони забезпечують близько 80% електроенергії, яку споживає країна.

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомляло, що через військові дії протягом попереднього тижня виникали перебої в енергосистемі. Внаслідок цього на деяких енергоблоках українських АЕС довелося зменшити потужність.

Окрему загрозу становить Запорізька АЕС, яка перебуває під російською окупацією. Станція не виробляє електроенергію, однак потребує зовнішнього живлення для роботи систем охолодження.

За інформацією МАГАТЕ, від початку повномасштабної війни Запорізька АЕС 27 разів втрачала зовнішнє електропостачання. У таких випадках доводилося запускати аварійні дизельні генератори.

Крім того, з кінця березня станція залежить лише від однієї зовнішньої лінії електропередачі. Це створює додаткові ризики для її безпечної роботи.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що українські посадовці передали європейським партнерам документ, який Київ вважає перехопленим російським планом. У ньому йшлося про можливе виведення з роботи трьох діючих українських АЕС. При цьому передбачалися удари не по самих реакторах, а по об'єктах, які передають вироблену електроенергію до загальної мережі.

Також Новини.LIVE писали, що 7 листопада російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну із застосуванням 172 безпілотників та 36 балістичних ракет. За повідомленням Президента України Володимира Зеленського, тоді були пошкоджені підстанції, які з'єднують атомні електростанції з центральними регіонами країни.