Сотрудник Чернобыльской атомной электростанции во время пресс-тура. Фото: Новини.LIVE

Риск ядерной аварии в Украине этой зимой может достичь максимального уровня из-за усиления российских атак. В понедельник, 16 ноября, представители органов ядерного надзора 38 стран предупредили, что масштабное отключение электроэнергии может поставить под угрозу все девять действующих реакторов украинских атомных электростанций.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

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Почему растет риск ядерной аварии в Украине

Россия усилила удары ракетами и беспилотниками по украинской энергетике. Под ударами оказываются электростанции, линии электропередачи и подстанции. Из-за этого работа атомных электростанций становится все более опасной.

Главная проблема заключается в том, что АЭС нуждаются в постоянном электроснабжении. Оно необходимо для охлаждения ядерного топлива. Если станция надолго останется без питания, может возникнуть угроза перегрева и повреждения активной зоны реактора.

В совместном заявлении три международные организации призвали Москву немедленно прекратить такие атаки. Речь идет о:

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WENRA — Ассоциацию органов ядерного регулирования Западной Европы.

HERCA — Объединение руководителей европейских органов радиационной защиты.

NORA — Объединение руководителей органов радиационной безопасности стран Северной Европы.

Эти организации представляют 38 государств, в том числе страны Европейского Союза, США, Великобританию, Канаду и Японию.

Регуляторы подчеркнули, что дальнейшее разрушение энергосистемы может привести к выбросу радиоактивных веществ. Последствия такой аварии могут выйти за пределы Украины.

Что будет, если все девять реакторов АЭС останутся без питания

Глава HERCA и NORA Пер Странд в интервью Reuters заявил, что в последние недели российские атаки стали более опасными. В частности, оккупанты используют более точные беспилотники, которые могут нести больше взрывчатки.

По словам Странда, худший сценарий — полное обесточивание энергосистемы Украины. В таком случае проблемы с электроснабжением могут одновременно возникнуть на всех девяти действующих ядерных реакторах.

"Девять реакторов одновременно с потенциальными выбросами радиоактивных веществ — это была бы очень серьезная ситуация", — подчеркнул Странд.

В то же время он подчеркнул, что такого развития событий можно избежать. Для этого необходимо уже сейчас усилить давление на Россию, чтобы она прекратила удары по энергетическим объектам.

Если атаки продолжатся, европейским странам придётся усилить подготовку к возможным последствиям ядерной аварии.

Какова ситуация на украинских атомных электростанциях

В настоящее время в Украине работают три атомные электростанции. По данным Reuters, этой зимой они обеспечивают около 80% электроэнергии, потребляемой страной.

Международное агентство по атомной энергии сообщало, что из-за военных действий в течение прошлой недели возникали перебои в энергосистеме. В результате на некоторых энергоблоках украинских АЭС пришлось снизить мощность.

Особую угрозу представляет Запорожская АЭС, которая находится под российской оккупацией. Станция не производит электроэнергию, однако нуждается во внешнем питании для работы систем охлаждения.

По информации МАГАТЭ, с начала полномасштабной войны Запорожская АЭС 27 раз теряла внешнее электроснабжение. В таких случаях приходилось запускать аварийные дизельные генераторы.

Кроме того, с конца марта станция зависит лишь от одной внешней линии электропередачи. Это создает дополнительные риски для ее безопасной работы.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что украинские чиновники передали европейским партнерам документ, который Киев считает перехваченным российским планом. В нём речь шла о возможном выводе из строя трёх действующих украинских АЭС. При этом предполагались удары не по самим реакторам, а по объектам, передающим выработанную электроэнергию в общую сеть.

Также Новини.LIVE писали, что 7 ноября российские войска совершили комбинированную атаку на Украину с применением 172 беспилотников и 36 баллистических ракет. По сообщению президента Украины Владимира Зеленского, тогда были повреждены подстанции, соединяющие атомные электростанции с центральными регионами страны.