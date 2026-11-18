Электрик проводит ремонтные работы. Фото: УНИАН

Энергетический эксперт Андрей Закревский дал прогноз о состоянии энергетической системы Украины на ближайшие два месяца. По его словам, энергетика может функционировать в условиях постоянных колебаний напряжения из-за атак РФ и аварийных отключений. Новые российские обстрелы могут осложнить ситуацию.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

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Какой будет ситуация со светом в ближайшие два месяца

По словам Андрея Закревского, следует ожидать аварийных отключений света из-за российских атак, а после них энергетики будут устранять неисправности, но новые вражеские удары будут вызывать новые повреждения.

Он отметил, что из-за рисков для безопасности энергетиков специалисты не всегда смогут оперативно приступить к восстановлению оборудования. Некоторые населенные пункты и микрорайоны могут оставаться без электроснабжения в течение двух-трех суток.

"Параллельно мы видим, как, грубо говоря, на соседней улице, там, где пока не пострадала эта ветка, не разбомблен автотрансформатор или линия электросети, обслуживающая этот микрорайон, там есть свет. Надо понимать, что в Украине 12,5 миллиона абонентов. И вот в следующий раз, когда вы увидите сообщение об отключении 980 тысяч абонентов, вы должны понимать, что никакого глобального блэкаута не произошло", — добавил он.

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Новини.LIVE сообщали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия изменила тактику своих ударов. Он сообщил, что российская армия нацелена на электросети и подстанции различных регионов. Государство должно получить дополнительную помощь от европейских представителей.

Мы писали, что издание Reuters сообщило — из-за эскалации российских ударов по украинской энергетике растет риск ядерной аварии. Представители органов ядерного регулирования 38 стран заявили, что масштабное отключение электроэнергии может угрожать работе всех девяти действующих реакторов АЭС Украины.