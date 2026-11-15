Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Российские войска на протяжении нескольких дней сосредотачивают атаки на одной из областей Украины. Основными целями становятся электросети и подстанции. В воскресенье, 15 ноября, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как действуют оккупанты, и назвал регионы, которые больше всего пострадали от обстрелов с начала осени.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает Новини.LIVE.

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Как Россия атакует регионы Украины

По словам главы государства, российские войска целенаправленно выбирают отдельную область для длительных атак.

"Россияне действуют так: выбирают один регион в качестве специальной цели и несколько суток сосредотачиваются на ударах по этому региону — по всему, по сетям, по подстанциям", — заявил Зеленский.

Президент также привёл количество попаданий с начала сентября:

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Днепропетровская область — 131;

Киевская область — 125;

Житомирская и Сумская области — более 100 в каждой.

Ситуация с электроснабжением в Запорожье и Днепропетровской области

Сейчас самая сложная ситуация с электроснабжением в Запорожье и Днепропетровской области. Из-за обстрелов там произошли многочисленные отключения света.

Энергетики уже частично восстанавливают электроснабжение. Однако новые воздушные тревоги и атаки затрудняют ремонтные работы.

Зеленский подчеркнул, что для восстановления задействованы все необходимые силы и оборудование.

Кроме того, Украина договорилась с Европейской комиссией о дополнительной экстренной помощи. Наиболее пострадавшие общины получат генераторы, другое оборудование и финансовую поддержку.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 14 ноября российские войска атаковали критически важный объект в Мене Черниговской области. В результате обстрела погибли два человека, ещё один получил ранения.

Также Новини.LIVE писали о том, что 13 ноября Зеленский провел встречу с представителями украинских городов и общин. Главной темой стала подготовка к зиме. Президент подчеркнул необходимость защиты энергетики, обеспечения стабильной связи и помощи населению.