Владимир Зеленский во время встречи с представителями городских властей. Фото: president.gov.ua

В пятницу, 13 ноября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с мэрами Харькова, Днепра, Ужгорода, Ивано-Франковска, Черновцов, Черкасс, Николаева и Винницы. Кроме того, к встрече присоединились исполняющие обязанности мэров Одессы, Запорожья, Луцка, Ровно, исполнительный директор Ассоциации городов Украины, президент Украинской ассоциации районных и областных советов, председатель Харьковского областного совета.

Об этом со ссылкой на главу государства сообщает Новини.LIVE.

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Встреча с мэрами

В встрече также принял участие глава правительства Сергей Корецкий.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в преддверии зимы подготовка городов и громад к холодам — приоритетная задача. Необходимо заботиться об энергетике, защите инфраструктуры, стабильности связи, помогать населению и бороться с внутренними угрозами безопасности.

Что обсудили:

как реагировать на проблемы на центральном уровне, а также на уровнях областной и местной власти;

как помогать людям, которые в течение зимы могут оказаться в сложных обстоятельствах.

"Главное — чтобы из каждого региона и города оперативно поступала реальная информация о том, что происходит на местах, и принимались соответствующие решения... Главное — работать сообща, чтобы были реальные результаты для украинского общества и нашего государства", — отметил президент.

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Ранее Новини.LIVE сообщал, что 12 ноября Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Политики обсудили ситуацию на фронте. Украинский лидер подчеркнул, что в условиях ударов по энергетике украинцам нужна поддержка международных партнеров.

Также Новини.LIVE со ссылкой на президента Зеленского писал, где могут состояться следующие переговоры о завершении войны в Украине. К переговорной команде присоединятся представители Европы. Они будут иметь право голоса.