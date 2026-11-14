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Зустріч Зеленського і міської влади: що обговорили

Ua ru
14 листопада 2026 01:17
Зеленський зустрівся з мерами українських міст president.gov.ua
Володимир Зеленський під час зустрічі із представниками міської влади. Фото: president.gov.ua

У п'ятницю, 13 листопада, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з мерами Харкова, Дніпра, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців, Черкас, Миколаєва, Вінниці. Також до зустрічі долучилися виконувачі обов'язків міських голів Одеси, Запоріжжя, Луцька, Рівного, виконавчий директор Асоціації міст України, президентка Української асоціації районних та обласних рад, голова Харківської обласної ради.

Про це з посиланням на голову держави повідомляє Новини.LIVE.

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Зустріч із мерами

Участь у зустрічі взяв і голова уряду Сергій Корецький

Володимир Зеленський наголосив, що напередодні зими підготовка міст і громад до холодів — пріоритетна задача. Потрібно дбати про енергетику, захист наба, стійкість зв'язку, допомагати населенню та боротися із внутрішніми безпековими загрозами. 

Що обговорили: 

  • як реагувати на проблеми на центральному рівні, а також на рівнях обласної та місцевої влади;
  • як допомагати людям, які впродовж зими можуть опинитися у складних обставинах.

"Ключове — щоб із кожного регіону та міста оперативно надходила реальна інформація по тому, що відбувається на місцях, і були відповідні рішення... Головне — працювати спільно, щоб були реальні результати для українського суспільства та нашої держави", — зазначив президент.

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Раніше Новини.LIVE повідомляв, що 12 листопада Володимир Зеленський зустрівся із президентом Франції Емманюелем Макроном. Політики обговорили ситуацію на фронті. Український лідер наголосив, що в умовах ударів по енергетиці українцям потрібна підтримка міжнародних партнерів.

Також Новини.LIVE з посиланням на президента Зеленського писав, де можуть відбутися наступні перемовини щодо завершення війни в Україні. До переговорної команди долучаться представники Європи. Вони матимуть право голосу.

Володимир Зеленський міста влада зустріч підготовка до зими
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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