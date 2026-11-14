Володимир Зеленський під час зустрічі із представниками міської влади. Фото: president.gov.ua

У п'ятницю, 13 листопада, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з мерами Харкова, Дніпра, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців, Черкас, Миколаєва, Вінниці. Також до зустрічі долучилися виконувачі обов'язків міських голів Одеси, Запоріжжя, Луцька, Рівного, виконавчий директор Асоціації міст України, президентка Української асоціації районних та обласних рад, голова Харківської обласної ради.

Про це з посиланням на голову держави повідомляє Новини.LIVE.

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Зустріч із мерами

Участь у зустрічі взяв і голова уряду Сергій Корецький.

Володимир Зеленський наголосив, що напередодні зими підготовка міст і громад до холодів — пріоритетна задача. Потрібно дбати про енергетику, захист наба, стійкість зв'язку, допомагати населенню та боротися із внутрішніми безпековими загрозами.

Що обговорили:

як реагувати на проблеми на центральному рівні, а також на рівнях обласної та місцевої влади;

як допомагати людям, які впродовж зими можуть опинитися у складних обставинах.

"Ключове — щоб із кожного регіону та міста оперативно надходила реальна інформація по тому, що відбувається на місцях, і були відповідні рішення... Головне — працювати спільно, щоб були реальні результати для українського суспільства та нашої держави", — зазначив президент.

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