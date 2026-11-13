Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі 12 листопада 2026 року. Фото: president.gov.ua

У четвер, 12 листопада, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Франції Емманюелем Макроном. Політики підбили підсумки багатосторонньої зустрічі в Дубліні та обговорили ситуацію на фронті.

Про це з посиланням на голову держави передає Новини.LIVE.

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Про що говорили Зеленський і Макрон під час зустрічі

"Скоординували позиції перед засіданням Коаліції охочих у Берліні. Зараз усі наші партнери уважно стежать за ситуацією в дипломатії. І для нас важливо, щоб Європа була не просто поінформована, а максимальна залучена в переговори", — наголосив український лідер.

Він зазначив, що після російських ударів ситуація залишається складною в багатьох містах і громадах Вінниччини, Рівненщини, Київщини, Дніпропетровщини, Черкащини, Житомирщини, Сумщини, Чернігівщини, Харківщини, Донеччини, а також у Запорізькій області. Від початку листопада РФ завдала понад 310 ударів по українських енергооб'єктах. Без світла залишаються майже 700 тисяч сімей.

"Робимо все можливе для відновлення (електропостачання, — Ред.), але нам дуже потрібна підтримка партнерів", — підсумував президент.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського повідомляв, що під час зустрічі з партнерами України в Дубліні голова держави казав про необхідність військової, енергетичної та фінансової підтримки. Приділили увагу й гарантіям безпеки. Обговорення наступного тижня продовжать на зустрічі Коаліції охочих у Берліні.

Також Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського писав, що український лідер зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Політики говорили про те, що українській ППО потрібна підтримка, адже РФ не припиняє завдавати масованих ударів. Крім того, Зеленський повідомив про дефіцит антибалістичних ракет і перебої в роботі Starshield.