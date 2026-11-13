Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи 12 ноября 2026 года. Фото: president.gov.ua

В четверг, 12 ноября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Политики подвели итоги многосторонней встречи в Дублине и обсудили ситуацию на фронте.

Об этом со ссылкой на главу государства сообщает Новини.LIVE.

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О чем говорили Зеленский и Макрон во время встречи

"Скоординировали позиции перед заседанием Коалиции желающих в Берлине. Сейчас все наши партнеры внимательно следят за ситуацией в дипломатии. И для нас важно, чтобы Европа была не просто информирована, а максимально вовлечена в переговоры", — подчеркнул украинский лидер.

Он отметил, что после российских ударов ситуация остается сложной во многих городах и населенных пунктах Виннитчины, Ровенщины, Киевщины, Днепропетровщины, Черкасщины, Житомирщины, Сумщины, Черниговщины, Харьковщины, Донетчины, а также в Запорожской области. С начала ноября РФ нанесла более 310 ударов по украинским энергообъектам. Без света остаются почти 700 тысяч семей.

"Делаем все возможное для восстановления (электроснабжения, — Ред.), но нам очень нужна поддержка партнеров", — подытожил президент.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского сообщал, что во время встречи с партнерами Украины в Дублине глава государства говорил о необходимости военной, энергетической и финансовой поддержки. Уделили внимание и гарантиям безопасности. Обсуждение продолжится на следующей неделе на встрече Коалиции желающих в Берлине.

Также Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского писал, что украинский лидер встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Политики говорили о том, что украинской ПВО нужна поддержка, ведь РФ не прекращает наносить массированные удары. Кроме того, Зеленский сообщил о дефиците антибаллистических ракет и перебоях в работе Starshield.