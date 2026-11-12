Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із найбільшими партнерами України, яка відбулася в Дубліні. Сторони обговорили військову, енергетичну та фінансову підтримку, а також гарантії безпеки. Наступного тижня координацію продовжать у Берліні на зустрічі Коаліції охочих.

Про результати зустрічі Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Про що говорили партнери України в Дубліні

Зеленський подякував Енді Бернему за організацію заходу, а також усім учасникам, серед яких були президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та інші лідери й представники міжнародних організацій.

За словами президента, головною темою розмови стало посилення підтримки України на тлі постійних російських атак. Зокрема, обговорили постачання ракет для протиповітряної оборони, допомогу енергетичному сектору та будівництво нових укриттів.

Також учасники зустрічі порушили питання фінансової стійкості України, нових внесків до програми PURL і гарантій безпеки. Зеленський висловив сподівання на подальшу підтримку партнерів у цих напрямах.

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Коли відбудеться наступна зустріч Коаліції охочих

Президент повідомив, що наступного тижня в Берліні запланована зустріч Коаліції охочих. Там партнери продовжать координацію спільних дій і обговорення підтримки України.

Окремо Зеленський подякував Великій Британії за новий пакет санкцій проти російського нафтового сектору. За його словами, країна першою запровадила обмеження проти всіх десяти найбільших виробників нафти в Росії.

Президент наголосив, що санкції мають обмежити ресурси, за рахунок яких Росія фінансує війну проти України.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Під час розмови сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони на тлі російських атак.

Також Новини.LIVE писали, що Зеленський позитивно оцінив переговори з міжнародними партнерами в Дубліні, назвавши їх продуктивними та результативними. Зустрічі відбулися на полях саміту Європейської політичної спільноти.