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Главная Новости дня Зеленский анонсировал встречу Коалиции желающих в Берлине на следующей неделе

Зеленский анонсировал встречу Коалиции желающих в Берлине на следующей неделе

Ua ru
12 ноября 2026 22:16
Зеленский рассказал, о чем договорились партнёры Украины в Дублине facebook.com/zelenskyy.official
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с крупнейшими партнерами Украины, которая состоялась в Дублине. Стороны обсудили военную, энергетическую и финансовую поддержку, а также гарантии безопасности. На следующей неделе координацию продолжат в Берлине на встрече Коалиции желающих.

О результатах встречи Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, сообщает Новини.LIVE.

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О чём говорили партнёры Украины в Дублине

Зеленский поблагодарил Энди Бернема за организацию мероприятия, а также всех участников, среди которых были президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и другие лидеры и представители международных организаций.

По словам президента, главной темой беседы стало усиление поддержки Украины на фоне постоянных российских атак. В частности, обсудили поставки ракет для противовоздушной обороны, помощь энергетическому сектору и строительство новых укрытий.

Также участники встречи затронули вопросы финансовой устойчивости Украины, новых взносов в программу PURL и гарантий безопасности. Зеленский выразил надежду на дальнейшую поддержку партнеров в этих направлениях.

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Когда состоится следующая встреча «Коалиции желающих»

Президент сообщил, что на следующей неделе в Берлине запланирована встреча «Коалиции желающих». Там партнеры продолжат координацию совместных действий и обсуждение поддержки Украины.

Отдельно Зеленский поблагодарил Великобританию за новый пакет санкций против российского нефтяного сектора. По его словам, эта страна первой ввела ограничения против всех десяти крупнейших производителей нефти в России.

Президент подчеркнул, что санкции должны ограничить ресурсы, за счет которых Россия финансирует войну против Украины.

Также Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В ходе беседы стороны обсудили укрепление украинской противовоздушной обороны на фоне российских атак.

Также Новини.LIVE писали, что Зеленский положительно оценил переговоры с международными партнерами в Дублине, назвав их продуктивными и результативными. Встречи состоялись в рамках саммита Европейского политического сообщества.

Владимир Зеленский переговоры Ирландия война в Украине Коалиция желающих
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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