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Главная Новости дня Антибаллистика и энергетика: Зеленский встретился с генсеком НАТО Рютте

Антибаллистика и энергетика: Зеленский встретился с генсеком НАТО Рютте

Ua ru
12 ноября 2026 20:52
Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Рютте 12 ноября Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В четверг, 12 ноября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны обсудили вопрос поддержки украинской противовоздушной обороны на фоне массированных российских атак. Глава государства также обратил внимание на дефицит антибаллистических ракет и перебои в работе Starshield, которые затрудняют защиту Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

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О чем Зеленский говорил с генсеком НАТО

Сегодня, 12 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Глава государства поблагодарил за постоянную помощь в защите украинского неба. Он подчеркнул, что противодействие российским воздушным атакам остается сложной задачей из-за большого количества применяемых Россией средств поражения.

В частности, по словам Зеленского, только за первую неделю этого месяца российские войска выпустили по Украине 115 ракет различных типов, а также применили тысячи управляемых авиабомб и реактивных "Шахедов".

"Встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Благодарю за постоянную поддержку в защите украинского неба. Сейчас очень сложно из-за большого количества российских ракет и дронов. Только за первую неделю этого месяца Россия запустила 115 ракет различных типов, тысячи управляемых авиабомб и реактивных "Шахедов", — сообщил лидер.

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Как дефицит средств противоракетной обороны и перебои в работе Starshield влияют на оборону

Отдельно президент поднял вопрос о нехватке средств противоракетной защиты. По его словам, этот дефицит затрудняет противодействие российским ударам по украинской энергетической инфраструктуре. Дополнительной проблемой стали перебои в работе Starshield вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях Украины.

Зеленский пояснил, что из-за этих перебоев у украинских военных меньше возможностей для перехвата российских реактивных "Шахедов". Он также отметил, что от таких ограничений выигрывает только Россия:

"Помимо постоянного дефицита противоракетной обороны, которым пользуется Россия, чтобы разрушать нашу энергетику, значительные сложности добавляют перебои в работе Starshield вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях Украины. Это значительно ограничивает возможности перехвата реактивных "Шахедов". Разумеется, выигрывают от этого только россияне".

Зеленский призвал не ограничивать поставки средств ПВО

В заключение президент подчеркнул важность обеспечения Украины средствами противовоздушной обороны на фоне активизации трехсторонних переговоров. По его словам, страна должна иметь достаточно ресурсов для защиты от российских атак, а искусственные ограничения в оборонной поддержке не способствуют достижению мира.

Также Зеленский поблагодарил генерального секретаря НАТО Марка Рютте за готовность помочь Украине с получением ракет PAC-2 и PAC-3:

"Сейчас, когда активизировались трехсторонние переговоры, важно, чтобы Украина не осталась с пустыми пусковыми установками ПВО и имела возможность защитить себя. Искусственные ограничения не способствуют миру — они играют на руку агрессору. Спасибо, Марк, за готовность помочь с PAC-2 и PAC-3".

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Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия ежемесячно теряет в Украине более 40 тысяч военных убитыми и тяжелоранеными, а в октябре этот показатель мог превысить 50 тысяч. Он также обвинил Москву в ударах по украинской гражданской и критической инфраструктуре в преддверии зимы. Кроме того, Рютте заявил об усилении российских гибридных атак в Европе, в частности поджогов, инцидентов с дронами и кибератак.

Новини.LIVE писали, что Марк Рютте рассказал о совместном плане с Владимиром Зеленским после завершения российско-украинской войны. Политики договорились отпраздновать это событие вместе в Швейцарских Альпах, подняв бокалы на одной из гор. Рютте подчеркнул, что это не шутка, а настоящая договоренность с президентом Украины, которого он очень уважает.

Владимир Зеленский НАТО военная помощь ПВО Марк Рютте энергетика баллистические ракеты Starshield
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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