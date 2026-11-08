Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что у него есть совместные планы с президентом Украины Владимиром Зеленским после завершения российско-украинской войны. Политики хотят отпраздновать победу вместе, а именно — "поднять бокалы на одной из гор в Швейцарских Альпах".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ток-шоу Pauw & De Wit.

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Что Рютте планирует делать с Зеленским после завершения войны

В ток-шоу Pauw & De Wit журналист упомянул документальный фильм о бывшем генсекретаре НАТО Йенсе Столтенберге. Тот говорил, что хочет порыбачить с президентом Зеленским после победы Украины в полномасштабной войне с РФ. На что ведущий ток-шоу поинтересовался, какие планы у Рютте с украинским лидером после окончания войны.

"Да, мы напьемся в швейцарских Альпах. Мы будем сидеть на швейцарской горе и хорошенько выпьем. Вот такой у нас план", — ответил Рютте.

Позже генсек НАТО добавил, что это не шутка, а их настоящая договоренность с украинским президентом. Он выразил свое уважение и восхищение Владимиром Зеленским; по его словам, они поддерживают связь каждую неделю.

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Мы писали, что Марк Рютте призывает страны НАТО наращивать военный потенциал Украины и поддерживать её обороноспособность. По его словам, важно готовиться к эскалации террора со стороны РФ, в будущем это может привести к активации статьи 5 Североатлантического договора.

Новини.LIVE сообщали, что, по мнению генсека НАТО, возвращение Украиной всех оккупированных территорий является маловероятным сценарием в рамках возможного завершения войны. По его словам, только украинский лидер и граждане страны должны решать, на какие договоренности соглашаться.