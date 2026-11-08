Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Рютте планує відсвяткувати завершення війни разом із Зеленським

Рютте планує відсвяткувати завершення війни разом із Зеленським

Ua ru
8 листопада 2026 20:36
Генсек НАТО планує відсвяткувати завершення війни з Зеленським president.gov.ua
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що має спільні плани з Президентом України Володимиром Зеленським після завершення російсько-української війни. Політики бажають відсвяткувати перемогу разом, а саме — "підняти келихи на одній із гір у Швейцарських Альпах".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ток-шоу Pauw & De Wit.

Реклама

Що Рютте планує робити із Зеленським після завершення війни

На ток-шоу Pauw & De Wit журналіст згадав документальний фільм про колишнього генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга. Той говорив, що хоче порибалити з президентом Зеленським після перемоги України у повномасштабній війні з РФ. На що ведучий ток-шоу поцікавився, які плани має Рютте з українським лідером після завершення війни.

"Так, ми нап'ємося на швейцарських Альпах. Ми сидітимемо на швейцарській горі й добряче хильнемо. Ось такий у нас план", — відповів Рютте. 

Пізніше генсек НАТО додав, що це не жарт, а їх справжня домовленість з українським президентом. Він висловив свою повагу та захоплення Володимиром Зеленським, за його словами, вони підтримують зв'язок щотижня.

Читайте також:

Ми писали, що Марк Рютте закликає країни НАТО нарощувати військовий потенціал України та підтримувати її обороноздатність. За його словами, важливо готуватись до ескалації терору РФ, у майбутньому це може призвести до активації статті 5 Північноатлантичного договору.

Новини.LIVE інформували, що на думку генсека НАТО — повернення Україною всіх окупованих територій є малоймовірним сценарієм в межах можливого завершення війни. За його словами, тільки український лідер та громадяни країни мають вирішувати на які домовленості погоджуватись.

Володимир Зеленський НАТО Марк Рютте війна в Україні перемога
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації