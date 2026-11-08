Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що має спільні плани з Президентом України Володимиром Зеленським після завершення російсько-української війни. Політики бажають відсвяткувати перемогу разом, а саме — "підняти келихи на одній із гір у Швейцарських Альпах".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ток-шоу Pauw & De Wit.

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Що Рютте планує робити із Зеленським після завершення війни

На ток-шоу Pauw & De Wit журналіст згадав документальний фільм про колишнього генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга. Той говорив, що хоче порибалити з президентом Зеленським після перемоги України у повномасштабній війні з РФ. На що ведучий ток-шоу поцікавився, які плани має Рютте з українським лідером після завершення війни.

"Так, ми нап'ємося на швейцарських Альпах. Ми сидітимемо на швейцарській горі й добряче хильнемо. Ось такий у нас план", — відповів Рютте.

Пізніше генсек НАТО додав, що це не жарт, а їх справжня домовленість з українським президентом. Він висловив свою повагу та захоплення Володимиром Зеленським, за його словами, вони підтримують зв'язок щотижня.

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Ми писали, що Марк Рютте закликає країни НАТО нарощувати військовий потенціал України та підтримувати її обороноздатність. За його словами, важливо готуватись до ескалації терору РФ, у майбутньому це може призвести до активації статті 5 Північноатлантичного договору.

Новини.LIVE інформували, що на думку генсека НАТО — повернення Україною всіх окупованих територій є малоймовірним сценарієм в межах можливого завершення війни. За його словами, тільки український лідер та громадяни країни мають вирішувати на які домовленості погоджуватись.