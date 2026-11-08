Рютте планує відсвяткувати завершення війни разом із Зеленським
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що має спільні плани з Президентом України Володимиром Зеленським після завершення російсько-української війни. Політики бажають відсвяткувати перемогу разом, а саме — "підняти келихи на одній із гір у Швейцарських Альпах".
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ток-шоу Pauw & De Wit.
Що Рютте планує робити із Зеленським після завершення війни
На ток-шоу Pauw & De Wit журналіст згадав документальний фільм про колишнього генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга. Той говорив, що хоче порибалити з президентом Зеленським після перемоги України у повномасштабній війні з РФ. На що ведучий ток-шоу поцікавився, які плани має Рютте з українським лідером після завершення війни.
"Так, ми нап'ємося на швейцарських Альпах. Ми сидітимемо на швейцарській горі й добряче хильнемо. Ось такий у нас план", — відповів Рютте.
Пізніше генсек НАТО додав, що це не жарт, а їх справжня домовленість з українським президентом. Він висловив свою повагу та захоплення Володимиром Зеленським, за його словами, вони підтримують зв'язок щотижня.
Ми писали, що Марк Рютте закликає країни НАТО нарощувати військовий потенціал України та підтримувати її обороноздатність. За його словами, важливо готуватись до ескалації терору РФ, у майбутньому це може призвести до активації статті 5 Північноатлантичного договору.
Новини.LIVE інформували, що на думку генсека НАТО — повернення Україною всіх окупованих територій є малоймовірним сценарієм в межах можливого завершення війни. За його словами, тільки український лідер та громадяни країни мають вирішувати на які домовленості погоджуватись.