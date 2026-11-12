Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У четвер, 12 листопада, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили підтримку української протиповітряної оборони на тлі масованих російських атак. Глава держави також звернув увагу на дефіцит антибалістичних ракет і перебої в роботі Starshield, які ускладнюють захист України.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

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Про що Зеленський говорив із генсеком НАТО

Сьогодні, 12 листопада, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Глава держави подякував за постійну допомогу в захисті українського неба. Він наголосив, що протидія російським повітряним атакам залишається складним завданням через велику кількість застосованих Росією засобів ураження.

Зокрема, за словами Зеленського, лише за перший тиждень цього місяця російські війська випустили по Україні 115 ракет різних типів, а також застосували тисячі керованих авіабомб і реактивних "Шахедів".

"Зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Дякую за постійну підтримку із захистом українського неба. Дуже складно зараз через велику кількість російських ракет і дронів. Лише за перший тиждень цього місяця Росія запустила 115 ракет різних типів, тисячі керованих авіабомб та реактивних "Шахедів", — поінформував лідер.

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Як дефіцит антибалістики та перебої Starshield впливають на оборону

Окремо президент порушив питання нестачі засобів антибалістичного захисту. За його словами, цей дефіцит ускладнює протидію російським ударам по українській енергетичній інфраструктурі. Додатковою проблемою стали перебої в роботі Starshield уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях України.

Зеленський пояснив, що через ці перебої українські військові мають менше можливостей для перехоплення російських реактивних "Шахедів". Він також зазначив, що від таких обмежень виграє лише Росія:

"Крім постійного дефіциту антибалістики, яким користується Росія, щоб розбивати нашу енергетику, значних складнощів додають перебої в роботі Starshield вздовж лінії фронту і на українських тимчасово окупованих територіях. Це значно обмежує можливості перехоплювати реактивні "Шахеди". Звісно, виграють від цього тільки росіяни".

Зеленський закликав не обмежувати постачання засобів ППО

Наприкінці президент наголосив на важливості забезпечення України засобами протиповітряної оборони на тлі активізації тристоронніх переговорів. За його словами, країна повинна мати достатньо ресурсів для захисту від російських атак, а штучні обмеження в оборонній підтримці не сприяють досягненню миру.

Також Зеленський подякував генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за готовність допомагати Україні з отриманням ракет PAC-2 і PAC-3:

"Тепер, коли активізувались тристоронні перемовини, важливо, щоб Україна не була з порожніми пусковими ППО і мала як захистити себе. Штучні обмеження не працюють на мир – вони працюють на агресора. Дякую, Марку, за готовність допомагати з PAC-2 і PAC-3".

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія щомісяця втрачає в Україні понад 40 тисяч військових убитими та важкопораненими, а в жовтні показник міг перевищити 50 тисяч. Він також звинуватив Москву в ударах по українській цивільній та критичній інфраструктурі напередодні зими. Крім того, Рютте заявив про посилення російських гібридних атак у Європі, зокрема підпалів, інцидентів із дронами та кібератак.

Новини.LIVE писали, що Марк Рютте розповів про спільний план із Володимиром Зеленським після завершення російсько-української війни. Політики домовилися відсвяткувати цю подію разом у Швейцарських Альпах, піднявши келихи на одній із гір. Рютте наголосив, що це не жарт, а справжня домовленість із президентом України, якого він дуже поважає.