Зеленський розпочав переговори з генсеком НАТО Рютте у Дубліні
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12 листопада 2026 17:25
Новини.LIVE
Зустріч президента України Володимира Зеленського з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Дубліні. Фото: Новини.LIVE
У четвер, 12 листопада, президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у столиці Ірландії Дубліні. Переговори відбуваються під час міжнародних самітів, присвячених підтримці України.
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець із місця події.
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