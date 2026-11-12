Зустріч президента України Володимира Зеленського з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Дубліні. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 12 листопада, президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у столиці Ірландії Дубліні. Переговори відбуваються під час міжнародних самітів, присвячених підтримці України.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець із місця події.

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