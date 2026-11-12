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Зеленский назвал встречи в Дублине продуктивными

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12 ноября 2026 20:42
Эксклюзив
Результативно: Зеленский о встречах в Дублине 12 ноября Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский во время встреч с международными лидерами в Дублине 12 ноября 2026 года. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский дал оценку переговорам с международными партнерами в Дублине. Встречи состоялись в рамках саммита Европейского политического сообщества. Глава государства отметил, что они были продуктивными и принесли результат.

Об этом Зеленский сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в четверг, 12 ноября.

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Что Зеленский сказал о встречах в Дублине

Отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец, Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями от переговоров с международными партнерами в Дублине.

Глава государства положительно оценил прошедшие встречи и подчеркнул, что для него важен не только сам процесс общения, но и достижение конкретного результата.

"Хорошие встречи, кстати. Все идет очень неплохо, продуктивно и, что важно, с результатом", — отметил лидер.

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Президент Украины продолжает проводить двусторонние встречи с партнерами и международными лидерами в рамках саммита Европейского политического сообщества в Ирландии.

Новини.LIVE сообщали, что 12 ноября 2026 года Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и обсудил укрепление украинской противовоздушной обороны. Президент подчеркнул дефицит антибаллистических ракет и перебои в работе Starshield, которые затрудняют перехват российских реактивных "Шахедов". Также он поблагодарил Рютте за готовность помогать Украине с ракетами PAC-2 и PAC-3.

Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский во время саммита Европейского политического сообщества в Дублине обозначил три главные потребности Украины. Речь идет о ракетах-перехватчиках для систем Patriot и NASAMS, боеприпасах для истребителей F-16 и оборудовании для энергетического сектора. Президент подчеркнул, что помощь в энергетической сфере необходима уже в ноябре и в течение всей зимы.

Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Великобритании Энди Бернем 12 ноября заверил Зеленского в полной поддержке со стороны международных партнеров. Он подчеркнул, что союзники будут помогать Украине как в противостоянии российской агрессии, так и во время мирных переговоров. Заявление Бернем сделал на заседании по Украине с участием лидеров европейских стран и представителей ЕС и НАТО в Дублине.

Владимир Зеленский переговоры Украина Ирландия мирные переговоры
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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