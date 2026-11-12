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Главная Новости дня Бернем выступил с заявлением о поддержке Украины на переговорах

Бернем выступил с заявлением о поддержке Украины на переговорах

Ua ru
12 ноября 2026 20:10
Бернем заверил Зеленского в полной поддержке в ходе мирных переговоров Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Эндрю Бернем. Фото: Reuters

В четверг, 12 ноября, премьер-министр Великобритании Энди Бернем заверил президента Украины Владимира Зеленского в полной поддержке союзников во время мирных переговоров. Британский политик подчеркнул, что международные партнеры продолжат помогать Украине всеми возможными способами как в противостоянии российской агрессии, так и в дипломатическом процессе.

Об этом Бернем заявил на заседании по вопросам Украины во время саммита Европейского политического сообщества в Дублине, передает Новини.LIVE.

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Владимир Зеленский и Эндрю Бернем
Владимир Зеленский и Эндрю Бернем. Фото: Reuters

Бернем заверил Зеленского в поддержке союзников

Президент Украины и британский премьер совместно председательствовали на заседании, посвященном украинскому вопросу.

В начале встречи Бернем обратился к Зеленскому и подчеркнул единство международных партнеров в вопросе дальнейшей помощи.

"Я уверен, что говорю от имени всех, когда заявляю, что вы имеете нашу полную поддержку как в противостоянии агрессии, так и в начавшемся переговорном процессе", — заявил британский премьер.

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К обсуждению присоединились лидеры Ирландии, Франции, Германии, Италии, Канады, Швеции, Финляндии, Дании и Польши.

Также на встрече присутствовали председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Антониу Кошта, верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что 12 ноября Владимир Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте в Дублине. Встреча состоялась в рамках саммита Европейского политического сообщества. Президент также запланировал переговоры с руководителями европейских институтов и лидерами нескольких государств.

Также Новини.LIVE писал, что Зеленский анонсировал разговор со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Президент ожидал получить информацию об их переговорах с Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский Великобритания война в Украине мирные переговоры Энди Бернем
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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