Бернем выступил с заявлением о поддержке Украины на переговорах
В четверг, 12 ноября, премьер-министр Великобритании Энди Бернем заверил президента Украины Владимира Зеленского в полной поддержке союзников во время мирных переговоров. Британский политик подчеркнул, что международные партнеры продолжат помогать Украине всеми возможными способами как в противостоянии российской агрессии, так и в дипломатическом процессе.
Об этом Бернем заявил на заседании по вопросам Украины во время саммита Европейского политического сообщества в Дублине, передает Новини.LIVE.
Бернем заверил Зеленского в поддержке союзников
Президент Украины и британский премьер совместно председательствовали на заседании, посвященном украинскому вопросу.
В начале встречи Бернем обратился к Зеленскому и подчеркнул единство международных партнеров в вопросе дальнейшей помощи.
"Я уверен, что говорю от имени всех, когда заявляю, что вы имеете нашу полную поддержку как в противостоянии агрессии, так и в начавшемся переговорном процессе", — заявил британский премьер.
Кто принял участие в заседании по Украине
К обсуждению присоединились лидеры Ирландии, Франции, Германии, Италии, Канады, Швеции, Финляндии, Дании и Польши.
Также на встрече присутствовали председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Антониу Кошта, верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что 12 ноября Владимир Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте в Дублине. Встреча состоялась в рамках саммита Европейского политического сообщества. Президент также запланировал переговоры с руководителями европейских институтов и лидерами нескольких государств.
Также Новини.LIVE писал, что Зеленский анонсировал разговор со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Президент ожидал получить информацию об их переговорах с Владимиром Путиным.