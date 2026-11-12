Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ендрю Бернем. Фото: Reuters

У четвер, 12 листопада, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем запевнив президента України Володимира Зеленського у повній підтримці союзників під час мирних переговорів. Британський політик наголосив, що міжнародні партнери продовжуватимуть допомагати Україні всіма можливими способами як у протистоянні російській агресії, так і в дипломатичному процесі.

Про це Бернем заявив на засіданні з питань України під час саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні, передає Новини.LIVE.

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Володимир Зеленський та Ендрю Бернем. Фото: Reuters

Бернем запевнив Зеленського у підтримці союзників

Президент України та британський прем'єр спільно головували на засіданні, присвяченому українському питанню.

На початку зустрічі Бернем звернувся до Зеленського та наголосив на єдності міжнародних партнерів у питанні подальшої допомоги.

"Я впевнений, що говорю від імені всіх, кажучи, що ви маєте нашу повну підтримку, як у протистоянні агресії, так і в процесі переговорів, який розпочався", — заявив британський прем'єр.

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До обговорення долучилися лідери Ірландії, Франції, Німеччини, Італії, Канади, Швеції, Фінляндії, Данії та Польщі.

Також на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Антоніу Кошта, висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що 12 листопада Володимир Зеленський провів переговори з генсеком НАТО Марком Рютте в Дубліні. Зустріч відбулася в межах саміту Європейської політичної спільноти. Президент також запланував переговори з керівниками європейських інституцій та лідерами кількох держав.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський анонсував розмову зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Президент очікував отримати інформацію про їхні переговори з Володимиром Путіним.