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Зеленський назвав зустрічі в Дубліні продуктивними

Ua ru
12 листопада 2026 20:42
Ексклюзив
Продуктивно: Зеленський про зустрічі в Дубліні 12 листопада Reuters
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічей з міжнародними лідерами в Дубліні 12 листопада 2026 року. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський оцінив переговори з міжнародними партнерами в Дубліні. Зустрічі відбулися на полях саміту Європейської політичної спільноти. Глава держави зазначив, що вони були продуктивними та принесли результат.

Про це Зеленський сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у четвер, 12 листопада.

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Що Зеленський сказав про зустрічі в Дубліні

Відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець, Президент України Володимир Зеленський поділився враженнями від переговорів із міжнародними партнерами в Дубліні.

Глава держави позитивно оцінив проведені зустрічі та наголосив, що важливим для нього є не лише сам процес спілкування, а й досягнення конкретного результату.

"Добрі зустрічі, до речі. Дуже все непогано йде, продуктивно і важливо, що з результатом", — зазначив лідер.

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Президент України продовжує проводити двосторонні зустрічі з партнерами та міжнародними лідерами в межах саміту Європейської політичної спільноти в Ірландії.

Новини.LIVE інформували, що 12 листопада 2026 року Володимир Зеленський  зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та обговорив посилення української протиповітряної оборони. Президент наголосив на дефіциті антибалістичних ракет і перебоях у роботі Starshield, які ускладнюють перехоплення російських реактивних "Шахедів". Також він подякував Рютте за готовність допомагати Україні з ракетами PAC-2 і PAC-3.

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський під час саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні окреслив три головні потреби України. Йдеться про ракети-перехоплювачі для систем Patriot і NASAMS, боєприпаси для винищувачів F-16 та обладнання для енергетичного сектору. Президент наголосив, що енергетична допомога необхідна вже в листопаді та протягом усієї зими.

Новини.LIVE повідомляли, що Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем 12 листопада запевнив Зеленського в повній підтримці міжнародних партнерів. Він наголосив, що союзники допомагатимуть Україні як у протистоянні російській агресії, так і під час мирних переговорів. Заяву Бернем зробив на засіданні щодо України за участю лідерів європейських країн та представників ЄС і НАТО в Дубліні.

Володимир Зеленський переговори Україна Ірландія мирні переговори
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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