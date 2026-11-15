Спасатель устраняет последствия российского обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты 14 ноября атаковали Черниговскую область. В частности, под ударами оказался город Мена Корюковского района. Враг убил двух человек, также есть раненый.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает Новини.LIVE.

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Российские удары по Черниговской области

"Вчерашние российские удары по Мене Корюковского района унесли жизни двух мужчин. Им было 42 и 45 лет. Искренние соболезнования семьям", — отметил Чаус.

Пожар в Черниговской области в результате российского обстрела. Фото: Черниговская ОВА

Также ранения получил 33-летний мужчина. Известно, что противник наносил удары по объекту критической инфраструктуры.

По словам Чауса, в течение суток россияне вновь атаковали энергетику.

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Как писали Новини.LIVE, за сутки российские оккупанты 877 раз атаковали Запорожскую область. Под ударами противника оказались 48 населенных пунктов. Захватчики ранили 32 человека.

Кроме того, 14 ноября Россия вновь атаковала Сумскую область. В результате обстрела произошли пожары. Также известно о пострадавших.