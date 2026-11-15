Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти 14 листопада атакували Чернігівську область. Зокрема, під ударами була Мена Корюківського району. Ворог вбив двох людей, а також є поранений.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус, передає Новини.LIVE.

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Російські удари по Чернігівщині

"Учорашні російські удари по Мені Корюківського району забрали життя двох чоловіків. Їм було 42 і 45 років. Щирі співчуття родинам", — зазначив Чаус.

Пожежа в Чернігівській області внаслідок російського обстрілу. Фото: Чернігівська ОВА

Також поранення отримав 33-річний чоловік. Відомо, що противник завдавав ударів по обʼєкту критичної інфраструктури.

За словами Чауса, упродовж доби росіяни знову атакували енергетику.

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Як писали Новини.LIVE, упродовж доби російські окупанти 877 разів атакували Запорізьку область. Під ударами противника були 48 населених пунктів. Загарбники поранили 32 людей.

Крім того, 14 листопада Росія знову атакувала Сумську область. Внаслідок обстрілу сталися пожежі. Також відомо про травмованих.