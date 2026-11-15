Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія обстріляла критичний об'єкт та вбила двох людей на Чернігівщині

Росія обстріляла критичний об'єкт та вбила двох людей на Чернігівщині

Ua ru
15 листопада 2026 12:38
Росіяни вдарили по Чернігівщині: двоє загиблих і поранений ДСНС
Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти 14 листопада атакували Чернігівську область. Зокрема, під ударами була Мена Корюківського району. Ворог вбив двох людей, а також є поранений.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус, передає Новини.LIVE.

Реклама

Російські удари по Чернігівщині

"Учорашні російські удари по Мені Корюківського району забрали життя двох чоловіків. Їм було 42 і 45 років. Щирі співчуття родинам", — зазначив Чаус.

Російський обстріл Чернігівської області
Пожежа в Чернігівській області внаслідок російського обстрілу. Фото: Чернігівська ОВА

Також поранення отримав 33-річний чоловік. Відомо, що противник завдавав ударів по обʼєкту критичної інфраструктури.

За словами Чауса, упродовж доби росіяни знову атакували енергетику.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, упродовж доби російські окупанти 877 разів атакували Запорізьку область. Під ударами противника були 48 населених пунктів. Загарбники поранили 32 людей.

Крім того, 14 листопада Росія знову атакувала Сумську область. Внаслідок обстрілу сталися пожежі. Також відомо про травмованих. 

війна вбивство Чернігівська область обстріли енергетика Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації