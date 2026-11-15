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Головна Новини дня РФ вдарила 877 разів по Запорізькій області: 32 поранених, серед них діти

РФ вдарила 877 разів по Запорізькій області: 32 поранених, серед них діти

Ua ru
15 листопада 2026 08:26
РФ масовано обстріляла Запорізьку область: 877 ударів, 32 постраждалих, серед них діти t.me/ivan_fedorov_zp
Зруйнований будинок. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Очільник Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомив, що упродовж доби 14 листопада російські війська 877 разів атакували регіон по 48 населених пунктах. Відомо про 32 поранених людей, серед яких четверо дітей. 

Про це заявив голова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

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Наслідки атаки на Запорізьку область 14 листопада

Іван Федоров повідомив, що російські війська завдали 34 авіаційних ударів по Запоріжжю, Зарічному, Балабиному, Комишувасі, Жовтій Кручі, Жовтенькому, Одарівці, Новотроїцькому, Новорозівці, Блакитному, Таврійському, Оріхову, Копанях, Васинівці.

Армія РФ використала 685 БпЛА різних видів, переважно FPV-дронів. Під атакою опинились Запоріжжя, Кушугум, Новоолександрівку, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Річне, Новояковлівку, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Преображенку, Новопавлівку, Чарівне, Білогір’я, Червону Криницю, Єгорівку, Новоселівку, Гуляйпільське, Копані, Долинку, Гірке, Верхню Терсу, Рівне, Воздвижівку, Добропілля, Різдвянку, Придорожнє, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Тернувате.

Росія чотири рази обстріляла з реактивних систем залпового вогню по Червоний Яр, Таврійське та Новоандріївку.

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Ще 154 удари окупанти завдали з артилерії по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Преображенці, Чарівному, Білогір’ю, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Верхній Терсі, Воздвижівці, Добропіллю, Косівцевому.

Очільник Ради оборони Запорізької Області повідомив, що внаслідок атаки РФ надійшло 471 повідомлення від місцевих жителів про пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про наслідки російських ударів по Запорізькій області протягом 14 листопада.
Допис Івана Федорова. Скриншот: Telegram

Ми писали, що українські військові спростували інформацію про те, що село Воскресенка Запорізької області окуповане російською армією. Щоб підтвердити цей факт, представники ЗСУ записали відео в цьому населеному пункті та підняли на ньому державний прапор України.

Новини.LIVE інформували, що російська армія атакувала Запоріжжя у суботу, 14 листопада керованими авіаційними бомбами. Очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін заявив про 8 ворожих ударів, відомо про постраждалих.

Запоріжжя Запорізька область обстріли Іван Федоров дрони атака
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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