Разрушенный дом. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Глава Совета обороны Запорожской области Иван Федоров сообщил, что в течение суток 14 ноября российские войска 877 раз наносили удары по 48 населенным пунктам региона. Известно о 32 раненых, среди которых четверо детей.

Об этом заявил председатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки на Запорожскую область 14 ноября

Иван Федоров сообщил, что российские войска нанесли 34 авиаудара по Запорожью, Заречному, Балабино, Камышивахе, Желтой Круче, Жовтенькому, Одаровке, Новотроицкому, Новорозовке, Блакитному, Таврийскому, Орехове, Копанях, Васиновке.

Армия РФ задействовала 685 БПЛА различных типов, преимущественно FPV-дронов. Под атакой оказались Запорожье, Кушугум, Новоалександровка, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловка, Лукьяновское, Речное, Новояковлевка, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Преображенку, Новопавловку, Чаривное, Белогорье, Красную Криницу, Егоровку, Новоселовку, Гуляйпольское, Копани, Долинку, Горкое, Верхнюю Терсу, Ровно, Воздвижевку, Доброполье, Рождественку, Придорожное, Косовцево, Новое Запорожье, Тернуватое.

Россия четыре раза обстреляла из реактивных систем залпового огня Червоный Яр, Таврийское и Новоандреевку.

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Еще 154 удара оккупанты нанесли из артиллерии по Степногорску, Приморскому, Степовому, Павловке, Лукьяновскому, Орехову, Щербахам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Преображенке, Чаривному, Белогорью, Новоселовке, Гуляйпольскому, Горкому, Верхней Терсе, Воздвижке, Доброполью, Косовцевому.

Глава Совета обороны Запорожской области сообщил, что в результате атаки РФ поступило 471 сообщение от местных жителей о повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.

Сообщение Ивана Федорова. Скриншот: Telegram

Мы писали, что украинские военные опровергли информацию о том, что село Воскресенка Запорожской области оккупировано российской армией. Чтобы подтвердить этот факт, представители ВСУ сняли видео в этом населенном пункте и подняли на нем государственный флаг Украины.

Новини.LIVE сообщали, что российская армия атаковала Запорожье в суботу, 14 ноября управляемыми авиационными бомбами. Глава Запорожской ОВА Михаил Семикин заявил о 8 вражеских ударах, известно о пострадавших.