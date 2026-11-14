Военные ВСУ. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Заявления России о якобы захвате Воскресенки в Запорожской области не соответствуют действительности. Населённый пункт полностью контролируется Силами обороны Украины. В подтверждение этого украинские военные сняли видео непосредственно в Воскресенке и подняли там государственный флаг.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Новини.LIVE.

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Что известно о ситуации в Воскресенке

В Группировке войск "Юг" сообщили Центру противодействия дезинформации, что Воскресенка расположена более чем в 20 километрах от линии боевого столкновения. Поэтому населенный пункт находится глубоко в тылу украинских войск.

Чтобы опровергнуть российские сообщения о захвате села, военнослужащие 142-й отдельной механизированной бригады записали видео из Воскресенки и подняли там украинский флаг.

Каковы планы России на этом направлении

До конца октября российские войска планировали прорвать украинскую линию обороны на этом направлении. Однако реализовать замысел им не удалось.

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Из-за этого, как отмечают в Центре противодействия дезинформации, оккупационное командование пытается выдать желаемое за действительное и создать иллюзию продвижения российских войск на фронте.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Запорожье число пострадавших в результате российской атаки на Вознесеновский район возросло до 17 человек. Среди раненых есть дети. В результате обстрела поврежден жилой дом и окна учебного заведения.

Также Новини.LIVE писали, что во время разборки завалов поврежденного российским ударом дома в Запорожье погиб сотрудник спасательной службы "Кобра". На него упала бетонная плита.