В ВСУ опровергли захват села Воскресенка в Запорожской области
Заявления России о якобы захвате Воскресенки в Запорожской области не соответствуют действительности. Населённый пункт полностью контролируется Силами обороны Украины. В подтверждение этого украинские военные сняли видео непосредственно в Воскресенке и подняли там государственный флаг.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Новини.LIVE.
Что известно о ситуации в Воскресенке
В Группировке войск "Юг" сообщили Центру противодействия дезинформации, что Воскресенка расположена более чем в 20 километрах от линии боевого столкновения. Поэтому населенный пункт находится глубоко в тылу украинских войск.
Чтобы опровергнуть российские сообщения о захвате села, военнослужащие 142-й отдельной механизированной бригады записали видео из Воскресенки и подняли там украинский флаг.
Каковы планы России на этом направлении
До конца октября российские войска планировали прорвать украинскую линию обороны на этом направлении. Однако реализовать замысел им не удалось.
Из-за этого, как отмечают в Центре противодействия дезинформации, оккупационное командование пытается выдать желаемое за действительное и создать иллюзию продвижения российских войск на фронте.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Запорожье число пострадавших в результате российской атаки на Вознесеновский район возросло до 17 человек. Среди раненых есть дети. В результате обстрела поврежден жилой дом и окна учебного заведения.
Также Новини.LIVE писали, что во время разборки завалов поврежденного российским ударом дома в Запорожье погиб сотрудник спасательной службы "Кобра". На него упала бетонная плита.