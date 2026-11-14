Військові ЗСУ. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські заяви про нібито захоплення Воскресенки Запорізької області не відповідають дійсності. Населений пункт повністю контролюють Сили оборони України. На підтвердження цього українські військові записали відео безпосередньо у Воскресенці та підняли там державний прапор.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про ситуацію у Воскресенці

В Угрупованні військ "Південь" повідомили Центру протидії дезінформації, що Воскресенка розташована більш ніж за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тому населений пункт перебуває глибоко в тилу українських військ.

Щоб спростувати російські повідомлення про захоплення села, військовослужбовці 142-ї окремої механізованої бригади записали відео з Воскресенки та підняли там український прапор.

Які плани Росії на цьому напрямку

До кінця жовтня російські війська планували прорвати українську смугу оборони на цьому напрямку. Однак реалізувати задум їм не вдалося.

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Через це, як зазначають у Центрі протидії дезінформації, окупаційне командування намагається видати бажане за дійсне та створити ілюзію просування російських військ на фронті.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Запоріжжі кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Вознесенівський район зросла до 17 людей. Серед поранених є діти. Унаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок і вікна навчального закладу.

Також Новини.LIVE писали, що під час розбирання завалів пошкодженого російським ударом будинку в Запоріжжі загинув співробітник рятувальної служби "Кобра". На нього впала бетонна плита.